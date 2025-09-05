t-online - Nachrichten für Deutschland
Israel bombadiert Gaza: Armee zerstört markantes Hochhaus vollständig

Nach kurzer Vorwarnung
Israels Armee bombardiert Hochhaus in der Stadt Gaza

Von dpa, jha
05.09.2025 - 19:58 UhrLesedauer: 2 Min.
Im Video: Das Hochhaus stürzt nach der Explosion ein. (Quelle: reuters)
News folgen

Die israelische Regierung führt eine Großoffensive gegen Gaza-Stadt durch. Jetzt hat die Armee ein markantes Hochhaus dem Erdboden gleichgemacht.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben ein zwölfstöckiges Hochhaus in der Stadt Gaza bombardiert. Das Gebäude, bekannt unter dem Namen Muschtaha Tower, sei völlig zerstört worden, berichteten Augenzeugen.

Das israelische Militär begründete den Angriff mit dem Umstand, dass die islamistische Hamas-Miliz das Hochhaus für militärische Zwecke genutzt habe. Auch habe die Hamas in Tunneln operiert, die unter dem Gebäude verlaufen sein sollen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Armee betonte weiters, dass die Bewohner des Hauses und seiner Umgebung vor dem Angriff gewarnt worden seien. Nach Informationen von Al Jazeera warnte die israelische Armee die Bewohner 15 Minuten, bevor zwei Raketen in das Haus einschlugen.

Ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes teilte mit, dass es nach ersten Erkenntnissen keine Opfer gegeben habe. Zugleich seien Zeltlager für kriegsvertriebene Palästinenser rund um das Hochhaus schwer beschädigt worden.

Gebäudeverwaltung widerspricht israelischen Angaben

Die Gebäudeverwaltung trat in einer Presserklärung der israelischen Behauptung entgegen, die Hamas hätte das Hochhaus für ihre Zwecke genutzt. Zugang zu dem Gebäude hätten nur kriegsvertriebene Zivilisten gehabt. Der Bau sei frei von Kameras, Sicherheitsausrüstungen und Waffen gewesen. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Regierung führt eine Großoffensive auf Gaza-Stadt durch. Dazu wurden unter anderem zehntausende Reservisten aktiviert. Der Angriff auf das Hochhaus soll wohl den militärischen Druck auf die Stadt Gaza erhöhen. Kurz vor dem Angriff hatte die Armee erklärt, Hochhäuser anzugreifen, in denen die Hamas Scharfschützenpositionen und Kommandozentralen eingerichtet haben soll.

Israels Regierung plant, die Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstengebiets einzunehmen. Dort sollen sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen aufhalten. Das Vorhaben ist sowohl in Israel selbst als auch international umstritten.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
