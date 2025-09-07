Vertrauensfrage: Sturz mit Ansage für Frankreichs Regierung?

Was passiert, wenn der Premier nicht die nötigen Stimmen bekommt?

Sollte Bayrou wie erwartet die Vertrauensfrage verlieren, muss er bei Präsident Macron den Rücktritt seiner Regierung einreichen. Der ist dann in Zugzwang und wird vermutlich versuchen, möglichst rasch einen neuen Premierminister zu ernennen. Der Vorlauf auf die Vertrauensfrage dürfte ihm Zeit gegeben habe, einige Optionen vorzusondieren.

Dennoch dürfte die Suche schwierig sein. Denn weder Macrons Mitte-Lager noch die linken Kräfte oder Marine Le Pens Rechtsnationale haben in der Nationalversammlung eine eigene Mehrheit. Entsprechend kompliziert dürfte die Regierungsbildung werden - zumal Koalitionen in Frankreich unüblich sind.

Um aus der verfahrenen Lage zu kommen, könnte Macron auch das Unterhaus auflösen und Neuwahlen ausrufen. Der Staatschef hat nach der für ihn unglücklich ausgegangenen Parlamentsneuwahl im Sommer 2024 zwar mehrfach durchblicken lassen, dies nur äußerst ungern tun zu wollen. Eine Option wäre es dennoch, sollte Macron keinen anderen Weg sehen.

Was hieße eine Schlappe der Regierung für Frankreich?

Die politische Krise des Landes würde sich verschärfen. Derzeit ist nicht absehbar, wer die verschiedenen Lager als Premier vereinen und Stillstand verhindern könnte. Auch Neuwahlen würden zunächst Instabilität bedeuten. Zutiefst unvorteilhaft wäre das für Frankreich auch, weil das Land seine Schulden in den Griff bekommen muss und ein Haushalt fürs nächste Jahr hermuss. Sollte länger niemand die Zügel in der Hand halten, könnte das einen weiteren Vertrauensverlust an den Märkten verursachen.

Muss Macron bei einer verlorenen Abstimmung zurücktreten?

Nein. Bei der Abstimmung geht es nur um die Regierung, nicht um Macron, der als Staatschef direkt vom Volk gewählt ist. Scheitert die Vertrauensfrage, wäre das aber auch für Macron eine Klatsche. Schon der zweite Premier in Folge wäre dann von der Opposition zu Fall gebracht worden. Die Schuld für die instabile politische Lage dürften viele dem Präsidenten in die Schuhe schieben. Denn die komplizierte Gemengelage, in der keine politische Kraft über eine eigene Mehrheit verfügt, ist ein Ergebnis der von Macron 2024 herbeigeführten Parlamentsneuwahl.

Die Linken haben bereits jetzt eine vorgezogene Präsidentschaftswahl gefordert. Eigentlich steht diese erst 2027 an. Die Rechtsnationalen dürften sich bei aller Kritik an Macron hier bedeckt halten. Denn noch steht wegen eines laufenden Justizverfahrens nicht fest, ob ihre Anführerin Le Pen bei einer Wahl überhaupt antreten dürfte. Sie machen allerdings Druck auf Macron, das Parlament erneut aufzulösen - in der Hoffnung auf weiteren Stimmzuwachs.

Was hieße das für Frankreichs Partner in Berlin und Brüssel?

Regierung hin oder her - außenpolitisch wäre weiter Macron am Drücker und erster Ansprechpartner. Weil der Staatschef sich aber um die Krise zu Hause wird kümmern müssen, dürfte er auf der internationalen Bühne vorerst kürzertreten und als Impulsgeber fehlen. Und wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft ihre Finanzprobleme nicht in den Griff bekommt, wäre dies auch für europäische Partner ein Problem. Zum einen, weil die französische Wirtschaft und damit auch Handelspartner anderswo leiden würden. Und zum anderen, weil Frankreich als wichtigem Akteur, etwa bei großen Krisen wie dem Ukraine-Krieg, zeitweise das Geld knapp werden könnte.

Was passiert, wenn die Regierung doch das Vertrauen bekommt?