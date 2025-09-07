Neuwagen verstauben im Lager Für Russlands Autobranche sieht es düster aus

Kremlchef Putin inspiziert einen Elektro-Lada beim Besuch eines Avtovaz-Werks im Januar: Russlands größter Autobauer geht aus den Betriebsferien direkt in die Kurzarbeit. (Quelle: IMAGO/Vyacheslav Prokofyev)

Vor wenigen Jahren noch wollte Russland Deutschland als größten Automarkt Europas ablösen. Von diesen Ambitionen ist nicht viel geblieben.

Der Herbst beginnt stürmisch für die russische Wirtschaft. Die Regierung muss ihre Wachstumsprognosen von 2,5 Prozent für das Jahr deutlich nach unten korrigieren, wie Minister Maxim Reschetnikow auf dem Wirtschaftsforum im fernöstlichen Wladiwostok einräumte.

Nach Angaben von German Gref, dem Chef des größten Geldhauses des Landes, der Sberbank, deuten die Juli- und Augustzahlen darauf hin, "dass wir uns dem Nullwert nähern" beim Wachstum. Er forderte eine deutliche Senkung der Leitzinsen, um die Wirtschaft wiederzubeleben.

Russlands Automarkt galt als Zukunftssektor

Auch wenn Kremlchef Wladimir Putin in Wladiwostok einen optimistischeren Ausblick gab und von einer "weichen Landung" für die Wirtschaft sprach, räumte er doch ein, dass die "Lage in einzelnen Sektoren schwierig" sei.

Einer dieser Krisensektoren ist die russische Automobilbranche. Dabei galt der russische Automobilmarkt einst als Wachstumstreiber. Im Jahr 2008 wurden drei Millionen Neufahrzeuge in Russland verkauft – und die Experten spekulierten nicht mehr darüber ob, sondern wann Russland Deutschland als größten Automarkt Europas überholen würde. Davon ist das Land weit entfernt. 2024 wurde noch gerade einmal die Hälfte umgesetzt – und in diesem Jahr geht es weiter rapide abwärts.

Bei Lada steht Kurzarbeit an

Lada-Produzent Avtovaz, der größte Autobauer im Land, ist kaum aus den verordneten Betriebsferien im Sommer zurück, da droht der Belegschaft Kurzarbeit. Ab dem 29. September könne das Unternehmen wegen der "allgemeinen Tendenzen" die Vier-Tage-Woche einführen, warnte der Pressedienst des Konzerns schon mal vorsorglich.

Unter allgemeine Tendenzen fallen demnach der hohe Leitzins für Kredite allgemein, die verschärften Forderungen für Autokredite im Speziellen und die hohe Einfuhr von Importwagen.

Absatzzahlen brechen ein

Avtovaz ist nicht allein in seinem Elend. Vor dem Branchenführer haben schon der ehemalige Wolga-Produzent Gaz in Nischni Nowgorod – jetzt vor allem bekannt für die Herstellung von Kleintransportern der Marke Gazelle in Russland – der Lkw-Hersteller Kamaz und der Bus-Produzent Liaz auf Kurzarbeit umgestellt.