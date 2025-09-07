t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Hamas nach Trump-Warnung: Sind zu Verhandlungen bereit

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextHerausragender deutscher Dirigent tot
TextTrump bei US-Open-Finale ausgebuht
Text"Let's Dance"-Stars haben geheiratet
TextDFB-Schreck feiert Last-Minute-Sieg
TextAutofahrer flüchtet und rast Radfahrer tot

Gaza-Krieg
Hamas nach Trump-Warnung: Sind zu Verhandlungen bereit

Von dpa
Aktualisiert am 07.09.2025 - 23:56 UhrLesedauer: 1 Min.
NahostkonfliktVergrößern des Bildes
Die Hamas zeigt sich zu unverzüglichen Verhandlungen bereit. (Archivbild) (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

US-Präsident Trump spricht im Ringen um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen eine "letzte Warnung" an die Hamas aus. Die Reaktion der Islamisten lässt nicht lange auf sich warten.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat sich nach einer "letzten Warnung" des US-Präsidenten Donald Trump im Ringen um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen zu sofortigen Verhandlungen bereiterklärt. "Wir haben über Vermittler einige Vorschläge von amerikanischer Seite erhalten, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen", hieß es in der Nacht in einer Hamas-Erklärung.

Loading...

Trump hatte kurz zuvor auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, die israelische Regierung habe seine nicht näher genannten Bedingungen akzeptiert. Es sei an der Zeit, dass auch die Hamas sie akzeptiere. "Das ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!", fügte Trump hinzu.

Hamas fordert "klare Erklärung zur Beendigung des Krieges"

Die Hamas erklärte, sie sei "bereit, sich unverzüglich an den Verhandlungstisch zu setzen", um über die Freilassung aller Geiseln "im Austausch für eine klare Erklärung zur Beendigung des Krieges, einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen und die Einrichtung eines Komitees unabhängiger Palästinenser zur Verwaltung des Gazastreifens" zu diskutieren.

Dies müsse mit einer "öffentlichen und ausdrücklichen Verpflichtung des Feindes einhergehen, sich an alle vereinbarten Bedingungen zu halten". Man stehe in Kontakt mit den Vermittlern, "um diese Ideen zu einer umfassenden Vereinbarung auszuarbeiten", die den eigenen Forderungen entspreche, heißt es in der Erklärung weiter.

Trump hatte zuvor geschrieben, er habe die Hamas vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sie seine Bedingungen nicht akzeptiere.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpGazastreifenTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth Social
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom