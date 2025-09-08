Trump erteilt Hamas «letzte Warnung» - Gelingt ein Deal?

Hamas fordert "klare Erklärung zur Beendigung des Krieges"

Die Hamas erklärte in der Nacht, man habe über Vermittler einige Ideen von amerikanischer Seite erhalten, ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen. Sie sei "bereit, sich unverzüglich an den Verhandlungstisch zu setzen", um über die Freilassung aller Geiseln "im Austausch für eine klare Erklärung zur Beendigung des Krieges, einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen und die Einrichtung eines Komitees unabhängiger Palästinenser zur Verwaltung des Gazastreifens" zu diskutieren, hieß es in einer Erklärung der Terrororganisation.

Dies müsse mit einer "öffentlichen und ausdrücklichen Verpflichtung des Feindes einhergehen, sich an alle vereinbarten Bedingungen zu halten", hieß es. Es müsse verhindert werden, dass Israel die Waffenruhe nicht wieder einseitig für beendet erklären und den Krieg wieder aufnehmen kann. Die letzte Waffenruhe hatte im März geendet, nachdem sich Israel und die Hamas nicht auf die Bedingungen für die nächste Phase des Deals hatten einigen können.

Trump glaubt an baldige Einigung

Man stehe in Kontakt mit den Vermittlern, "um diese Ideen zu einer umfassenden Vereinbarung auszuarbeiten", die den eigenen Forderungen entspreche, heißt es in der Erklärung der Hamas weiter. Trump hatte zuvor geschrieben, er habe die Hamas vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sie seine Bedingungen nicht akzeptiere. In dem Fall würde Israel die angekündigte Großoffensive gegen die Stadt Gaza durchziehen, berichtete "Axios". Trump sagte zu Reportern nach seiner "letzten Warnung": "Ich denke, wir werden sehr bald eine Einigung zu Gaza erzielen. Es ist ein verdammt großes Problem".

Israel setzt vorerst Luftangriffe fort

Kritiker werfen Israels Regierungschef Netanjahu vor, den seit fast zwei Jahren andauernden Krieg unnötig in die Länge zu ziehen. Seine rechtsextremen Koalitionspartner, von denen sein politisches Überleben abhängt, sind gegen eine Waffenruhe. Am Sonntag setzte das israelische Militär seine Luftangriffe auf die dicht besiedelte Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstengebiets fort. Dabei wurde ein weiteres Hochhaus bombardiert, wie die Armee mitteilte.

Hamas-Terroristen hätten dort Mittel zur Informationsbeschaffung installiert und Beobachtungsposten eingerichtet, um Israels Truppen zu überwachen, hieß es in einer Mitteilung der Armee. In der Nähe des Gebäudes habe die Hamas zahlreiche Sprengsätze angebracht. Unabhängig überprüfen ließ sich dies nicht. Nach Schätzungen sollen sich fast eine Million Menschen in der Stadt aufhalten. Israels Armee rief die Bewohner auf, sich in eine im südlichen Gazastreifen ausgewiesene sogenannte humanitäre Zone zu begeben. Bis zum Sonntag hatten erst weniger als 100.000 Menschen die Stadt verlassen.