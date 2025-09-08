t-online - Nachrichten für Deutschland
Regierungskrise in Frankreich: Warum Emmanuel Macron ein Gescheiterter ist

Regierungskrise in Frankreich
Ein Gescheiterter

MeinungEin Kommentar von David Schafbuch
08.09.2025 - 20:25 UhrLesedauer: 3 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-935-817990Vergrößern des Bildes
Emmanuel Macron: Der französische Präsident muss erneut einen Ministerpräsidenten ernennen. (Quelle: Philippe Magoni/dpa)
Erneut ist die französische Regierung vom Parlament gestürzt worden. Aus dem Chaos wird sich Emmanuel Macron kaum mehr befreien können.

Es ging in dieser Abstimmung nicht nur um Premierminister François Bayrou und seinen geplanten Sparkurs: Natürlich macht sich kein Politiker beliebt, wenn er fast 44 Milliarden Euro im Haushalt kürzen und zwei Feiertage streichen will. Doch am Ende blieb Bayrou, so wie jeder französische Premierminister, nur ein ausführendes Organ von Präsident Emmanuel Macron. Das Misstrauen des Parlaments galt nicht allein dem Regierungschef, sondern vor allem dem Präsidenten.

Der Sturz von Bayrou ist ein weiteres Indiz dafür, dass Macron als gescheitertes Staatsoberhaupt in die Geschichte Frankreichs eingehen wird. Der französische Präsident hat sich selbst in eine ausweglose Lage manövriert, aus der er sich in seinen verbleibenden zwei Jahren als Staatsoberhaupt kaum noch wird befreien können.

Macron war 2017 mit großen Ambitionen in das Amt gewählt worden. Er wollte nicht nur eine neue Partei, sondern gleich eine ganze "Bewegung" anführen, die die politische Mitte in Frankreich neu definiert. Acht Jahre später wird deutlich, dass er keine Bewegung anführt, sondern eine Ich-AG. Jenseits von Paris, vermutlich bereits jenseits seines Amtssitzes, konnte sich die Macron-Bewegung "Renaissance" nie etablieren. Es ist wahrscheinlich, dass die Partei verschwindet, sobald Macron seine zweite und letzte Amtszeit beendet hat.

Der Präsident sprengte mit seinem Wahlsieg 2017 zunächst das etablierte Parteienspektrum. Spätestens nach seiner Wiederwahl 2022 wurde deutlich, dass er seinen eigenen Ambitionen nicht gerecht wurde. Die Konservativen und die Sozialisten erholten sich nicht mehr. Stattdessen rennen die vielen enttäuschten Wähler seitdem in die Arme der rechtsextremen Marine Le Pen oder ihres linken Gegenparts Jean-Luc Mélenchon. Sie zurückzuholen, wird dem Präsidenten wohl nicht mehr gelingen.

Erstaunliche Lücken

In großen Teilen der Bevölkerung ist der Präsident mittlerweile verhasst, weil er als Sinnbild eines elitären Frankreichs ohne jegliche Volksnähe gilt. Laut einer jüngsten Umfrage ist weniger als ein Viertel der Franzosen zufrieden mit ihm. Innenpolitisch hat der ehemalige Banker zudem einen beachtlichen Schuldenberg angehäuft, der, sollte er weiter anwachsen, das Potenzial für eine neue Eurokrise haben könnte.

Außenpolitisch verfolgt er zwar große Ambitionen für ein starkes Europa. Doch auch dort klaffen zwischen seinen Worten und seinen Taten erstaunlich große Lücken: Der Präsident spricht von einer starken Ukraine, gibt aber für das Land weniger Geld aus als Dänemark, die Niederlande oder Schweden. Er plädiert für einen europäischen Atomschirm, will aber die volle Kontrolle über seine Nuklearwaffen behalten. Macron fordert einen starken EU-Wirtschaftsraum, hat aber wiederholt ein Abkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten gebremst.

Taten statt Worte

Um wenigstens den Schuldenberg abzutragen, müsste Macron bereit sein, sein Ego zurückzustellen, das heißt: auf ein Lager zugehen und diesem einen Kompromiss anbieten. Dann ließen sich vielleicht Sparmaßnahmen, zum Senken der Schulden durchsetzen, wenn er im Gegenzug etwa dem linken Lager dafür höhere Steuern für Besserverdiener anböte.

Steuererhöhungen hatte Macron bislang abgelehnt. Ein solcher Vorschlag aber könnte in Teilen des linken Lagers Anklang finden. Vor allem dann, wenn Macron auch aus ihren Reihen einen Premier ernennt. Das wäre geboten, nachdem seine bisherigen Regierungschefs allesamt eher aus dem konservativen Lager stammten.

Andere Optionen bleiben Macron ohnehin nicht: Eine weitere Neuwahl im Parlament würde laut aktuellen Umfragen seine eigene Fraktion nur weiter schrumpfen lassen. Einen eigenen Rücktritt hat er stets ausgeschlossen – und ein schlagkräftiger Konkurrent, der Marine Le Pen oder Jordan Bardella aus dem rechtsextremen Rassemblement National die Stirn bieten könnte, ist aktuell nicht in Sicht.

