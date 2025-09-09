t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Israels Armee ruft Einwohner der Stadt Gaza zur Flucht auf

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
Text"Extremes Unwetter" trifft Westdeutschland
TextVox wirft Sendung aus Programm
TextTrump-Regierung startet "Blitz" in Chicago
TextEhrung für Hanks abgesagt, Trump erfreut
TextAthletinnen erheben schwere Vorwürfe

Gaza-Krieg
Israels Armee ruft Einwohner der Stadt Gaza zur Flucht auf

Von dpa
Aktualisiert am 09.09.2025 - 08:31 UhrLesedauer: 1 Min.
NahostkonfliktVergrößern des Bildes
Die Einwohner der Stadt Gaza sollen den Ort nach Willen Israels verlassen. (Archivbild) (Quelle: Abed Rahim Khatib/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Israel plant die Einnahme der Stadt Gaza. Die israelische Armee fordert nun erstmals alle Menschen dort auf, den Ort zu verlassen.

Vor der geplanten Einnahme der Stadt Gaza hat Israels Armee die Einwohner offiziell zur Flucht aufgefordert. Die Menschen sollen sich zu ihrer eigenen Sicherheit nach Al-Mawasi in den Süden begeben, hieß es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf. Israels Armee werde in der Stadt Gaza "mit großer Intensität vorgehen", um die Hamas zu besiegen, wie sie es bereits im gesamten Küstenstreifen getan habe, teilte das Militär darin weiter mit. Es ist die erste Fluchtaufforderung der Armee für die gesamte Stadt. Zuvor hatte es derlei Aufrufe nur für einzelne Gegenden gegeben.

Loading...

Die israelische Armee gab auch eine Nummer an, für den Fall, dass die Menschen auf Straßensperren der Hamas stoßen oder anderweitig von den Islamisten an der Flucht gehindert würden.

Am Montag hatte bereits Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Einwohner des Orts zum Verlassen der Stadt gedrängt: "Sie wurden gewarnt, verschwinden Sie von dort", sagte er.

Angriffe auch in ausgewiesener "humanitärer Zone"

Al-Mawasi im Südwesten des umkämpften Gebiets wurde während des Gaza-Kriegs von Israel als "humanitäre Zone" ausgewiesen. In der Vergangenheit hatte das israelische Militär aber auch dort mehrfach angegriffen. Ziel waren Armeeangaben zufolge dabei etwa Hamas-Einrichtungen.

Israels Regierung beabsichtigt, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen. Nach jüngsten Schätzungen haben sich dort bis zuletzt rund eine Million Menschen aufgehalten. Netanjahu sagte am Sonntag, bislang hätten rund 100.000 Palästinenser den Ort verlassen. Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Meinung|Regierungskrise in Frankreich
Ein Gescheiterter
Ein Kommentar von David Schafbuch
Themen
Benjamin NetanjahuIsraelMilitär
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom