Wadephul verurteilt Israels Angriff in Katar

Nahost
Wadephul verurteilt Israels Angriff in Katar

Von dpa
Aktualisiert am 09.09.2025 - 20:01 UhrLesedauer: 1 Min.
Johann WadephulVergrößern des Bildes
"Dieser Schlag ist inakzeptabel", so Außenminister Wadephul.
News folgen

Die Bestürzung über die israelische Attacke in Doha ist groß, nicht nur in den arabischen Staaten. Auch der deutsche Außenminister findet klare Worte.

Außenminister Johann Wadephul hat den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar scharf verurteilt. "Der Angriff Israels in Doha verletzt nicht nur die territoriale Souveränität Katars, sondern gefährdet auch unser aller Bemühungen zur Freilassung der Geiseln. Dieser Schlag ist inakzeptabel", erklärte der CDU-Politiker am Abend in Berlin.

Wadephul äußerte größte Sorge um das Leben und die Sicherheit der Geiseln in den Händen der Hamas, darunter auch deutsche Staatsangehörige. Dies habe er seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar auch in einem Telefonat gesagt. "Katar spielt eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand und um die Freilassung der Geiseln", so der Außenminister. Seinem katarischen Kollegen habe er Solidarität, Dank und Anerkennung für diese Bemühungen ausgesprochen.

"Ich rufe dringend dazu auf, jetzt alles dafür zu tun, dass es endlich zu einem Waffenstillstand kommt und die Geiseln zu ihren Familien zurückkehren können", erklärte Wadephul. "Dabei ist weiter klar: Es ist an Hamas, die Waffen niederzulegen und den Terror gegen den Staat Israel aufzugeben. Auch die aktuelle Eskalation ist ein Ergebnis des abscheulichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
CDUIsraelJohann Wadephul
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
