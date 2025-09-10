t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Ukraine-Krieg: Polens Luftwaffe schießt Drohnen ab – Bevölkerung gewarnt

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextTrump reagiert auf Epstein-Brief
TextExtremsportler in Russland festgenommen
TextZwölf Menschen tragen Musks Gehirn-Chip
TextWirbel um LeBron James in China
TextRaab bekommt neue RTL-Liveshow

Drohnenjagd über Polen
Polen schießt "feindliche Objekte" ab – Flughäfen dicht

Von dpa, tos, aj
Aktualisiert am 10.09.2025 - 06:28 UhrLesedauer: 2 Min.
Flugzeuge der polnischen LuftwaffeVergrößern des Bildes
Flugzeuge der polnischen Luftwaffe haben in der Nacht Drohnen zerstört, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. (Archivbild) (Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Drohnen am Himmel, Warnungen an die Bürger: Polens Luftwaffe greift durch. Wie ernst ist die Lage in Deutschlands Nachbarland?

Während russischer Luftangriffe gegen die Westukraine hat Polens Luftwaffe Drohnen zerstört, die offenbar in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen waren. Dies teilte das Oberkommando der Streitkräfte in der Nacht auf Mittwoch auf X mit. "Die Operation zur Identifizierung und Neutralisierung der Objekte ist noch im Gange", hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Mitteilungen der Behörden zu verfolgen.

Loading...

"Die Flugzeuge haben ihre Waffen gegen feindliche Objekte eingesetzt", erklärte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Nato-Kommando."

Auch Polens Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X, es seien Waffen gegen die Flugobjekte eingesetzt worden. Er sei in ständigem Kontakt mit der Armeeführung, dem Verteidigungsminister und dem Präsidenten.

Mehrere Flughäfen geschlossen

Nach den Berichten über den Anflug russischer Drohnen haben die polnischen Behörden zudem mehrere Flughäfen geschlossen, darunter den in der Hauptstadt Warschau. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA. In einer Mitteilung für Piloten heiße es, der Flughafen Warschau-Chopin sei "aufgrund ungeplanter militärischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit" nicht verfügbar.

In einer sogenannten Notam-Meldung, also einer Mitteilung mit sicherheitsrelevanten Informationen für Piloten und andere Luftverkehrsteilnehmer, heißt es, der Flugbetrieb am Flughafen in Warschau werde gegen 7.30 Uhr den Betrieb wieder aufnehmen.

Betroffen waren demnach zudem die Flughäfen in Lublin und Rzeszow. Es war zunächst unklar, wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befanden. Laut ukrainischer Luftwaffe waren Drohnen in der Nähe der polnischen Grenze unterwegs.

Härteres Vorgehen gegen Luftraumverletzungen angekündigt

Das Nato-Mitglied Polen ist ein wichtiger Unterstützer der Ukraine und ein zentraler Transitpunkt für westliche humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben Polen und die baltischen Staaten wiederholt Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet.

Auch in den vergangenen Wochen waren mehrfach Drohnen in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz hatte bereits am Dienstag gesagt, die Drohnen könnten zukünftig abgeschossen werden, wenn dies vertretbar sei. Polen fühlt sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet massiv auf.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen afp und dpa
  • Eigene Recherchen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandFlughafenLuftwaffePolenUkraineWarschau
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom