Drohnenjagd über Polen Polen schießt "feindliche Objekte" ab – Flughäfen dicht

Von dpa , tos , aj Aktualisiert am 10.09.2025 - 06:28 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Flugzeuge der polnischen Luftwaffe haben in der Nacht Drohnen zerstört, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. (Archivbild) (Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa/dpa-bilder)

Drohnen am Himmel, Warnungen an die Bürger: Polens Luftwaffe greift durch. Wie ernst ist die Lage in Deutschlands Nachbarland?

Während russischer Luftangriffe gegen die Westukraine hat Polens Luftwaffe Drohnen zerstört, die offenbar in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen waren. Dies teilte das Oberkommando der Streitkräfte in der Nacht auf Mittwoch auf X mit. "Die Operation zur Identifizierung und Neutralisierung der Objekte ist noch im Gange", hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Mitteilungen der Behörden zu verfolgen.

"Die Flugzeuge haben ihre Waffen gegen feindliche Objekte eingesetzt", erklärte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Nato-Kommando."

Auch Polens Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X, es seien Waffen gegen die Flugobjekte eingesetzt worden. Er sei in ständigem Kontakt mit der Armeeführung, dem Verteidigungsminister und dem Präsidenten.

Mehrere Flughäfen geschlossen

Nach den Berichten über den Anflug russischer Drohnen haben die polnischen Behörden zudem mehrere Flughäfen geschlossen, darunter den in der Hauptstadt Warschau. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA. In einer Mitteilung für Piloten heiße es, der Flughafen Warschau-Chopin sei "aufgrund ungeplanter militärischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit" nicht verfügbar.

In einer sogenannten Notam-Meldung, also einer Mitteilung mit sicherheitsrelevanten Informationen für Piloten und andere Luftverkehrsteilnehmer, heißt es, der Flugbetrieb am Flughafen in Warschau werde gegen 7.30 Uhr den Betrieb wieder aufnehmen.

Betroffen waren demnach zudem die Flughäfen in Lublin und Rzeszow. Es war zunächst unklar, wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befanden. Laut ukrainischer Luftwaffe waren Drohnen in der Nähe der polnischen Grenze unterwegs.

Härteres Vorgehen gegen Luftraumverletzungen angekündigt

Das Nato-Mitglied Polen ist ein wichtiger Unterstützer der Ukraine und ein zentraler Transitpunkt für westliche humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben Polen und die baltischen Staaten wiederholt Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet.