Drohnenjagd über Polen Polen schießt "feindliche" Drohnen ab – Haus getroffen

Von dpa , afp , reuters , tos , aj , ne Aktualisiert am 10.09.2025 - 08:37 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Flugzeuge der polnischen Luftwaffe haben in der Nacht Drohnen zerstört, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. (Archivbild) (Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa/dpa-bilder)

Drohnen am Himmel, Warnungen an die Bürger: Polens Luftwaffe greift durch. Wie ernst ist die Lage in Deutschlands Nachbarland?

Während russischer Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht zu Mittwoch mehr als ein Dutzend Drohnen in Polens Luftraum eingedrungen. Einen Teil der Drohnen konnte die polnische Luftwaffe abschießen, teilte das Oberkommando der Streitkräfte auf X mit.

"Dies ist ein Akt der Aggression, der eine reale Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung dargestellt hat", hieß es in der Mitteilung weiter. Die Luftoperation der Armee sei inzwischen beendet. Die Suche nach Trümmerteilen hält an.

Zudem berichtet der polnische Nachrichtensender Polsatnews, dass ein Wohngebäude in Wyryki in der Region Lublin getroffen wurde. Das Dach des Hauses sowie ein auf dem Grundstück geparktes Auto seien beschädigt worden, verletzt wurde niemand.

Der Bürgermeister des Kreises Włodawa, sagte im Gespräch mit Polstatnews: "Wir kennen die genauen Einzelheiten noch nicht. Wir wissen nicht, ob es die Drohne selbst war, die auf das Gebäude fiel (...) oder ob es Trümmer der Drohne waren."

Krisensitzung läuft

Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat indes eine Sondersitzung der Regierung einberufen. Tusk werde sich mit den für die Staatssicherheit zuständigen Ministern treffen, sagt ein Regierungssprecher. Eine außerordentliche Sitzung des Ministerrats finde seit 8 Uhr statt.

Die örtliche Polizei hat außerdem im ostpolnischen Dorf Czosnówka eine beschädigte Drohne entdeckt. Der Fund sei um 5.40 Uhr bestätigt worden, schreibt die Polizei der Region Lublin auf der Plattform X. Der Fundort befindet sich in der Nähe der Grenze zu Belarus.

Luftraum über Warschau wieder geöffnet

Der Luftraum über dem polnischen Hauptstadtflughafen ist inzwischen wieder geöffnet. Das teilte der Chopin-Flughafen in Warschau mit. Flugausfälle und Verspätungen hielten vermutlich noch an. Auch die Flughäfen Modlin und Rzeszow haben den Betrieb nach Angaben der Luftsicherung wieder aufgenommen. Der Airport in Lublin bleibe aber zunächst geschlossen, sagt ein Sprecher der Behörde dem Fernsehsender TVN24.

Zuvor hatten die polnischen Behörden die vier Flughäfen geschlossen. In einer Mitteilung für Piloten hieß es, der Flughafen Warschau-Chopin sei "aufgrund ungeplanter militärischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit" nicht verfügbar.

Außenminister: Putin testet den Westen

Am frühen Morgen schrieb Tusk auf X, es seien Waffen gegen die Flugobjekte eingesetzt worden. "Ich habe den NATO-Generalsekretär über die aktuelle Lage und die Maßnahmen informiert, die wir gegen die Objekte ergriffen haben, die unseren Luftraum verletzt haben. Wir stehen in ständigem Kontakt."