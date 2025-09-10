Drohnenjagd über Polen Polen schießt "feindliche Objekte" ab – Flughäfen dicht

Aktualisiert am 10.09.2025 - 07:37 Uhr

Drohnen am Himmel, Warnungen an die Bürger: Polens Luftwaffe greift durch. Wie ernst ist die Lage in Deutschlands Nachbarland?

Während russischer Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht zu Mittwoch mehr als ein Dutzend Drohnen in Polens Luftraum eingedrungen. Einen Teil der Drohnen konnte die polnische Luftwaffe abschießen, teilte das Oberkommando der Streitkräfte auf X mit. "Dies ist ein Akt der Aggression, der eine reale Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung dargestellt hat", hieß es in der Mitteilung weiter. Die Armee suche nach den Trümmerteilen.

Die "Operation zur Identifizierung und Neutralisierung der Objekte" sei noch in Gange. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Mitteilungen der Behörden zu verfolgen.

Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat indes eine Sondersitzung der Regierung einberufen. Tusk werde sich mit den für die Staatssicherheit zuständigen Ministern treffen, sagt ein Regierungssprecher. Eine außerordentliche Sitzung des Ministerrats finde um 8.00 Uhr statt.

Die örtliche Polizei hat inzwischen im ostpolnischen Dorf Czosnowka eine beschädigte Drohne entdeckt. Der Fund sei um 5.40 Uhr bestätigt worden, schreibt die Polizei der Region Lublin auf der Plattform X. Der Fundort befindet sich in der Nähe der Grenze zu Belarus.

Zuvor schrieb Tusk auf X, es seien Waffen gegen die Flugobjekte eingesetzt worden. "Ich habe den NATO-Generalsekretär über die aktuelle Lage und die Maßnahmen informiert, die wir gegen die Objekte ergriffen haben, die unseren Luftraum verletzt haben. Wir stehen in ständigem Kontakt."

Kiesewetter: "Gesülze von Friedensverhandlungen muss aufhören"

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte auf X, mit "Konsequenz und Härte" zu antworten: "Gesülze von Friedensverhandlungen muss aufhören", schrieb er weiter. Es müsse jetzt die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus sowie weitere militärische Unterstützung für die Ukraine erfolgen, "denn Russland nährt sich durch unsere Schwäche".

Jarno Limnéll, Mitglied des finnischen Parlaments, deutet auf X auch einen potenziellen Bündnisfall der Nato an: "Wird der Luftraum eines Nato-Landes verletzt, ist das gesamte Bündnis betroffen. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall, sondern um eine Aktion, die die Reaktionsschwelle der Nato auf die Probe stellt." Dass die Drohnen unabsichtlich in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, hält er für unwahrscheinlich.

Die sogenannte Beistandsklausel ist in Artikel 5 des Nato-Vertrags festgehalten. Sie besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Mitgliedsstaaten als Angriff gegen alle angesehen wird.

Mehrere Flughäfen geschlossen