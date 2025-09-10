Drohnenjagd im Nato-Luftraum Polen findet Drohnen und Trümmer einer Rakete

Drohnen am Himmel, Warnungen an die Bürger: Polens Luftwaffe greift durch. Wie ernst ist die Lage in Deutschlands Nachbarland?

Während russischer Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht zu Mittwoch mehr als ein Dutzend Drohnen in Polens Luftraum eingedrungen. Polen spricht offiziell von 19 Verletzungen des eigenen Luftraums und bestätigt den Abschuss von mindestens drei Drohnen.

"Dies ist ein Akt der Aggression, der eine reale Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung dargestellt hat", hieß es in einer Mitteilung der polnischen Streitkräfte auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Luftoperation der Armee sei inzwischen beendet. Die Suche nach Trümmerteilen hält laut der Mitteilung noch an.

Bisher sieben Drohnen und -teile sowie Trümmer einer Rakete gefunden

Nach Angaben des Innenministeriums sind bisher sieben Drohnen oder Trümmerteile von Drohnen gefunden worden. Zudem meldet die Behörde den Fund von Teilen einer Rakete. Fünf Drohnen seien in der ostpolnischen Wojwodschaft Lublin entdeckt worden, sagte eine Sprecherin. Eine Drohne sei über der Wojwodschaft Lodz in Zentralpolen abgestürzt, eine weitere über der nordöstlichen Wojwodschaft Masuren-Ermland. Außerdem seien Trümmer eines Geschosses unbekannter Herkunft gefunden worden.

Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich um vorläufige Angaben – Polizei und Militär suchen weiterhin nach Drohnen beziehungsweise Drohnenteilen.

Polen ersucht Konsultationen nach Nato-Artikel 4

Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat indes im polnischen Parlament bestätigt, dass die Drohnen aus Russland stammen, und erklärt, er werde die Nato um eine dringende Konsultation nach Artikel 4 des Nato-Vertrags ersuchen. Weiterhin erklärte er, dass am Dienstagabend um 22.06 Uhr erste Informationen über einen massiven russischen Luftangriff mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine eingegangen seien.

Daraufhin sei unter anderem das Awacs-System der Nato in Bereitschaft versetzt worden. Awacs steht für "Airborne Early Warning and Control System" (Luftgestütztes Frühwarn- und Kontrollsystem). Gegen 23.30 Uhr sei es zur ersten Verletzung des polnischen Luftraums gekommen, sagte Tusk vor den Abgeordneten. Diese Verletzungen des Luftraums hätten bis etwa 6.30 Uhr am Mittwochmorgen angedauert.

Der Vorfall lasse sich nicht mit vorangegangenen Zwischenfällen mit Drohnen im polnischen Luftraum vergleichen: "Dies ist das erste Mal in diesem Krieg, dass sie nicht aufgrund von Fehlern oder kleineren russischen Provokationen aus der Ukraine kamen. Zum ersten Mal kam ein erheblicher Teil der Drohnen direkt aus Belarus", sagte Tusk. Bevor Tusk sich an das polnische Parlament wandte, gab es eine Krisensitzung der Regierung in Warschau.

