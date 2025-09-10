Rede zur Lage der EU Von der Leyens Pläne: "Europa muss kämpfen"

Die Erwartungen an die Rede der EU-Kommissionspräsidentin waren groß. (Quelle: Pascal Bastien/AP/dpa/dpa-bilder)

Von Israel bis Social Media: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat für ihre Rede zur Lage der EU einige Ankündigungen mitgebracht. Sie will für Europa kämpfen - und für sich?

Handelsdeal mit den USA, Umgang mit Israel, ächzende Wirtschaft: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zuletzt stark unter Druck gestanden. Im Juli musste sie sich sogar einem Misstrauensvotum stellen. In ihrer ersten Rede zur Lage der EU in ihrer zweiten Amtszeit im Europaparlament in Straßburg kündigt sie nun zahlreiche neue Initiativen an und sagt: "Europa muss kämpfen". Ein Überblick:

Kein Geld mehr von EU-Kommission an Israel

Wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen setzt die EU-Kommission ihre Unterstützung für das Land aus. Man werde alle entsprechenden Zahlungen stoppen, kündigt die Kommissionspräsidentin an. Es solle allerdings keine Auswirkungen für die Arbeit mit der israelischen Zivilgesellschaft oder der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geben. Weiterhin will die Brüsseler Behörde den Mitgliedsländern Sanktionen gegen extremistische Minister und gegen gewalttätige Siedler vorschlagen und empfehlen, in einem Partnerschaftsabkommen enthaltene Handelsvereinbarungen auszusetzen.

Drohnen-Allianz mit Ukraine

Für eine Allianz mit der Ukraine zur Produktion von Drohnen plant die EU sechs Milliarden Euro bereitzustellen, so die deutsche Politikerin. Das Geld solle aus einem Darlehen kommen, das über Zinserträge aus der Verwahrung von eingefrorenen russischen Vermögen zurückgezahlt wird.

Plan für kleine und bezahlbare Autos

Die europäische Autoindustrie steht unter Druck. Gemeinsam mit der Wirtschaft will von der Leyen daher eine Initiative für kleine, bezahlbare Autos ins Leben rufen. "Millionen Menschen in Europa wollen bezahlbare europäische Autos kaufen", sagt sie. Daher sollte auch in kleine, günstige Fahrzeuge investiert werden, sowohl für den europäischen Markt als auch für die weltweite Nachfrage. Bislang bieten vor allem Firmen aus China deutlich günstigere E-Autos an und machen europäischen Konzernen damit Konkurrenz.

Altersgrenze in sozialen Medien

Die CDU-Politikerin plädiert für eine Altersgrenze in den sozialen Medien. Bis Ende des Jahres werde sie eine Expertengruppe damit beauftragen, über das beste Vorgehen für Europa zu beraten, sagt von der Leyen. Eltern sorgten sich um ihre Kinder, etwa wegen der Algorithmen, die die Schwächen von Minderjährigen ausnutzten, um sie süchtig zu machen.

Energieinfrastruktur verbessern

Weiterhin kündigt die Kommissionspräsidentin ein Paket an, mit dem Europas Netzinfrastruktur verbessert und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollen. Mit einer neuen Initiative für Energieautobahnen sollen darüber hinaus Engpässe in der Energieinfrastruktur "vom Öresund bis zur Straße von Sizilien" beseitigt werden.

