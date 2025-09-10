Krieg in der Ukraine Drohnen über Polen – Pistorius: "Gezielte Kursführung"

Von dpa Aktualisiert am 10.09.2025 - 16:02 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Einsatzkräfte von Polizei und Militärpolizei sichern Teile einer beschädigten Drohne. (Quelle: Rafal Niedzielski/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Polen zählt in der Nacht mindestens 19 Luftraumverletzungen. Bundesverteidigungsminister Pistorius warnt vor Absicht, Russland dementiert. Wie reagieren Nato und Polens Regierung auf die Angriffe?

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Verletzung des polnischen Nato-Luftraums mit Militärdrohnen scharf verurteilt. Es gebe keinen Anlass zu vermuten, dass es sich um Kurskorrekturfehler handele, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. "Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden. Um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen", sagte Pistorius. "Sie waren offenkundig, so die Ansagen aus Polen, auch entsprechend munitioniert. Es hätte also auch jederzeit etwas passieren können."

Loading...

Vertreter der Nato-Staaten berieten auf Antrag Polens im Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses in Brüssel über die Ereignisse. Die Sitzung lief unter Artikel 4 des Nato-Vertrags. Dieser sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen bedroht sieht.

Ein abschließendes Urteil wollte die Nato im Anschluss allerdings noch nicht abgeben. Die Prüfung sei noch im Gange, sagte Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel. Er nannte das Vorgehen Russlands allerdings absolut rücksichtslos – ganz gleich, ob die Luftraumverletzung absichtlich erfolgt sei oder nicht. Das russische Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe einer Verletzung des polnischen Luftraums zurück.

In der Nacht auf Mittwoch waren während eines massiven russischen Angriffs auf die Ukraine mehrere Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden. Nach Angaben von Regierungschef Donald Tusk handelte es sich um russische Drohnen. Nach EU-Angaben wurden mehrere Flugobjekte als Drohnen vom iranischen Bautyp Shahed identifiziert.

Viele Drohnen kamen aus Polen Nachbarland Belarus

Tusk sagte, es seien mindestens 19 Verletzungen des polnischen Luftraums in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 6.30 Uhr festgestellt worden. Viele der unbemannten Flugobjekte kamen demnach direkt aus dem Nachbarland Belarus. Das autoritär regierte Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands im Ukraine-Krieg.

Nach Angaben des Innenministeriums in Warschau wurden bislang sieben Drohnen oder Trümmerteile von Drohnen gefunden. Fünf unbemannte Flugobjekte seien in der ostpolnischen Woiwodschaft Lublin gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Eine Drohne sei über der Woiwodschaft Lodz in Zentralpolen abgestürzt, eine weitere über der nordöstlichen Woiwodschaft Masuren-Ermland.