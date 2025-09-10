Konflikt in Nahost Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern

Von dpa Aktualisiert am 10.09.2025 - 20:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild) (Quelle: Abir Sultan/Pool EPA/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Katar zur Ausweisung von Anführern der islamistischen Terrororganisation Hamas aufgerufen. Mit dem Angriff auf die Hamas-Führungsspitze am Dienstag sei Israel gegen die Planer des Massakers vom 7. Oktober 2023 vorgegangen, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. "Und wir haben dies in Katar getan, das einen sicheren Hafen liefert, Terroristen Unterschlupf gewährt, die Hamas finanziert, Terror-Anführern luxuriöse Villen gibt, ihnen alles gibt", sagte der Regierungschef.

Loading...

"Ich sage Katar und all den Ländern, die Terroristen Unterschlupf gewähren, entweder weist ihr sie aus oder zieht sie zur Rechenschaft. Denn wenn ihr es nicht tut, dann werden wir es tun", warnte Netanjahu.