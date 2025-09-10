t-online - Nachrichten für Deutschland
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern

Konflikt in Nahost
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern

Von dpa
Aktualisiert am 10.09.2025 - 20:24 UhrLesedauer: 1 Min.
Nahostkonflikt - Pressekonferenz NetanjahuVergrößern des Bildes
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild) (Quelle: Abir Sultan/Pool EPA/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Katar zur Ausweisung von Anführern der islamistischen Terrororganisation Hamas aufgerufen. Mit dem Angriff auf die Hamas-Führungsspitze am Dienstag sei Israel gegen die Planer des Massakers vom 7. Oktober 2023 vorgegangen, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. "Und wir haben dies in Katar getan, das einen sicheren Hafen liefert, Terroristen Unterschlupf gewährt, die Hamas finanziert, Terror-Anführern luxuriöse Villen gibt, ihnen alles gibt", sagte der Regierungschef.

"Ich sage Katar und all den Ländern, die Terroristen Unterschlupf gewähren, entweder weist ihr sie aus oder zieht sie zur Rechenschaft. Denn wenn ihr es nicht tut, dann werden wir es tun", warnte Netanjahu.

Israels Luftwaffe hatte am Dienstag versucht, die Führungsspitze der Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha anzugreifen. Ein Ziel war Berichten zufolge Chalil Al-Haja, der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe leitet. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl, es sei kein Mitglied der Delegation getötet worden. Sechs Menschen seien aber ums Leben gekommen, darunter al-Hajas Sohn und sein Büroleiter. Der Angriff war international verurteilt worden. Auch israelische Medien berichteten am Mittwoch, man gehe zunehmend davon aus, dass das Ziel der Attacke nicht erreicht wurde.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
