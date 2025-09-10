t-online - Nachrichten für Deutschland
FBI bittet nach Tod von Charlie Kirk mit Fotos um Hinweise

Tödlicher Angriff
FBI bittet nach Tod von Charlie Kirk mit Fotos um Hinweise

Von dpa
Aktualisiert am 11.09.2025 - 18:40 UhrLesedauer: 1 Min.
Rechtskonservativer Aktivist wurde an US-Uni angeschossenVergrößern des Bildes
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden. (Archivbild) (Quelle: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa/dpa-bilder)
Der junge rechte US-Aktivist wird bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge an einer Universität erschossen - entsprechend viele Aufnahmen gibt es von dem Event. Darauf bauen nun die Ermittler.

Auf der Suche nach dem Schützen des tödlichen Angriffs auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat die Bundespolizei FBI Fotos einer Person veröffentlicht, die für die Ermittlungen von Interesse ist. Man erhoffe sich Hinweise der Öffentlichkeit bei der Identifizierung, teilte das FBI in dem Aufruf mit. Unklar war zunächst, in welchem Zusammenhang die Person mit der Tat stehen könnte.

Einen Tag nach dem Tod Kirks fahndet das FBI weiter nach einem Verdächtigen. Es gebe Videomaterial von dem Schützen, der noch nicht identifiziert worden sei. Auch eine Waffe sei gefunden worden, hieß es. Das FBI geht von einer gezielten Tat aus.

Als "politisches Attentat" stufte Utahs republikanischer Gouverneur Spencer Cox den Vorfall ein. Der Angriff hatte sich in dem westlichen US-Bundesstaat auf einem Universitäts-Campus ereignet, wo Kirk aufgetreten war. Das FBI hatte eigenen Angaben zufolge in einem Waldgebiet, in das der Schütze geflohen sein soll, ein Gewehr sichergestellt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
