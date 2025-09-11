Russische Drohne schlägt in Wohnhaus ein "Wir sind dem Tod nur knapp entkommen"

Von t-online 11.09.2025 - 11:40 Uhr

Alicja und Tomasz Wesołowski sitzen vor ihrem zerstörten Haus in Wyryki: "Wenn ich nicht nach unten gegangen wäre, wäre ich jetzt unter den Trümmern", sagte Alicja. (Quelle: IMAGO/Wojciech Olkusnik/imago)

19 russische Drohnen drangen am Mittwoch in den polnischen Luftraum ein. Verletzt wurde niemand. Doch ein Ehepaar steht nun vor den Trümmern ihrer Existenz.

Bei einem russischen Drohnenangriff nahe der ukrainischen Grenze ist in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnhaus im ostpolnischen Wyryki schwer beschädigt worden. Wie das polnische Portal Onet berichtet, fielen Trümmer einer abgeschossenen Drohne auf das Gebäude eines Ehepaares. Verletzt wurde niemand – die Bewohner entkamen dem Einschlag nur knapp.

Die Bewohner berichteten Onet von ihren Erlebnissen. "Wir sind müde und verängstigt. Unser gesamtes Lebenswerk wurde zerstört. Wir sind dem Tod nur knapp entkommen." Das Dach des Hauses, ein davor parkendes Auto und der Hof wurden schwer beschädigt. Die Eheleute erzählten, dass sie nur wenige Minuten vor dem Einschlag die obere Etage verlassen hätten. "Wenn ich nicht nach unten gegangen wäre, wäre ich jetzt unter den Trümmern", sagte Alicja Wesołowska.

Nach Angaben des Bürgermeisters der Gemeinde Wyryki verbrachte das Ehepaar die folgende Nacht in einem öffentlichen Gebäude der Gemeinde. Die Polizei und Staatsanwaltschaft sicherten bis zum nächsten Morgen den Ort des Geschehens. Den Bewohnern war es zunächst nicht erlaubt, ihr Grundstück zu betreten.

"Ich habe morgens Nachrichten gesehen, in denen vor Drohnenangriffen gewarnt wurde", erzählte Tomasz Wesołowski. "Ich dachte, das ist wie immer. Dann hörte ich plötzlich Flugzeuge – eines kam näher. Dann ein Schlag. Der ganze Boden bebte."

"Bis jetzt hatte ich keine Angst, aber jetzt habe ich sie"

Die Eheleute flohen unmittelbar nach dem Einschlag ins Freie. Inzwischen sei das Haus nicht mehr bewohnbar. "Das Schlafzimmer auf dem Dachboden existiert nicht mehr. Wir haben das Haus in dem verlassen, was wir am Leib trugen. Mehr besitzen wir aktuell nicht", so das Ehepaar. Wann und ob sie in das Haus zurückkehren können, ist unklar.