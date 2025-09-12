Kirk-Fall: Verdächtiger am späten Donnerstagabend gefasst

Diese Handys erhalten keine Updates mehr

Von dpa Aktualisiert am 12.09.2025 - 16:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das FBI gibt ein Update zum tödlichen Angriff auf Charlie Kirk. (Archivbild) (Quelle: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach dem tödlichen Angriff auf den Influencer Kirk hat US-Präsident Trump gerade erst verkündet: Ein Verdächtiger sei gefasst. Woher kam der Tipp für die Beamten?

Der Tatverdächtige im Fall des getöteten rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist nach Angaben des republikanischen Gouverneurs von Utah, Spencer Cox, am späten Donnerstagabend (Ortszeit) gefasst worden. "Wir haben ihn", sagte er bei einer Pressekonferenz.

Demnach wandte sich ein Familienmitglied des Tatverdächtigen am Donnerstag an einen Freund der Familie. Dieser habe wiederum dem Büro eines Sheriffs die Information weitergegeben, dass der Tatverdächtige gestanden oder angedeutet habe, dass er die Tat begangen habe.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Tatverdächtige "mit hoher Wahrscheinlichkeit" gefasst worden sei. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News. Alle hätten großartige Arbeit geleistet, lobte Trump.