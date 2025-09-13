Diplomatisches Ringen nach Israels Luftangriff in Katar

Bericht: Israel setzte Raketen vom Roten Meer aus ein

Israels Angriff erfolgte nach Informationen des "Wall Street Journal" mit Langstreckenraketen, die von Kampfflugzeugen über dem Roten Meer auf Doha abgefeuert worden seien. Der Schlag sei dabei so geplant gewesen, dass der Luftraum arabischer Staaten vermieden wurde und schnell zugeschlagen werden konnte. Der Trump-Regierung wurde dabei kaum Gelegenheit für Einwände gegeben, hieß es unter Berufung auf mehrere ranghohe US-Beamte.

Trump hatte der Zeitung zufolge anschließend ein hitziges Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu geführt. Trump sei wütend darüber gewesen, erst während Israels Angriffs durch das US-Militär und nicht von Israel selbst darüber informiert worden zu sein – und darüber, dass ein Angriff Katar und damit das Territorium eines US-Verbündeten getroffen habe, der gerade in Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Krieges vermittele, hieß es.

Bericht: Israelischer Geheimdienst lehnte Schlag in Doha ab

Nach Informationen der "Washington Post" hatte sich Israels Auslandsgeheimdienst Mossad geweigert, einen in den vergangenen Wochen ausgearbeiteten Plan umzusetzen, bei dem Agenten vor Ort eingesetzt werden sollten, um die Hamas-Führer zu töten. Mossad-Direktor David Barnea sei unter anderem deswegen dagegen gewesen, weil eine solche Aktion die Beziehung gefährden könnte, die er und sein Dienst zu den Katarern aufgebaut hatten, hieß es unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Israelis.

Im Juli 2024 hatte der Mossad den damaligen Auslandschef und höchsten Anführer der Hamas, Ismail Hanija, bei einem Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran mit einer ferngezündeten Bombe in einer Residenz getötet. Dieses Mal sei der Mossad zu so einer Aktion nicht bereit gewesen, zumal Katar als wichtiger Vermittler in den Gesprächen mit der Hamas gesehen werde, zitierte die US-Zeitung eine ihrer Quellen. "Wir kriegen sie (die Hamas-Anführer) in einem, zwei oder vier Jahren, und der Mossad weiß, wie man das macht", sagte eine weitere Quelle dem Blatt und fügte hinzu: "Warum jetzt?"

Sondergipfel in Katar geplant

Auch in der arabischen Welt sorgt Israels Vorgehen weiter für Unmut. Bei einem an diesem Sonntag und Montag in Katar geplanten Sondergipfel der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) dürfte es um die Suche nach einer gemeinsamen Haltung gegenüber Israel gehen. Vor dem Treffen der Monarchen, Staats- und Regierungschefs gebe es am Sonntag einen vorbereitenden Gipfel auf Ebene der Außenminister, meldete Katars Staatsagentur QNA. Der OIC gehören 57 muslimisch geprägte Staaten an.