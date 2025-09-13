Nahost-Konflikt Israel fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

Aktualisiert am 13.09.2025

Die Huthi-Miliz im Jemen greift Israel immer wieder mit Drohnen und Raketen an. (Archivbild) (Quelle: Osamah Abdulrahman/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Huthi-Miliz im Jemen attackiert Israel immer wieder mit Drohnen und Raketen. Erneut heulten in Tel Aviv und anderen Orten des Landes die Sirenen.

Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete hat in mehreren Gebieten Israels Alarm ausgelöst. In der Küstenmetropole Tel Aviv und weiteren Orten eilten die Menschen in der Nacht in Schutzräume. Die Armee teilte anschließend mit, ein Geschoss aus dem Jemen sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Erst in den Tagen zuvor war die israelische Luftabwehr wegen Angriffen mit Drohnen und einer Rakete aus dem Jemen aktiviert worden.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 attackieren die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Die vom Iran unterstützte Miliz zielt dabei auch häufig auf die Flughäfen Ben Gurion bei Tel Aviv und Ramon im Süden des Landes. Israel greift im Gegenzug Ziele im 2.000 Kilometer entfernten Jemen an, die nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Huthi stehen.