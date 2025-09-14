Bündnisverteidigung Russische Drohnen machen Polen und Rumänien nervös

Von dpa Aktualisiert am 14.09.2025 - 02:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk schickte erneut Kampfjets in die Luft. (Archivbild) (Quelle: Marian Zubrzycki/PAP/dpa/dpa-bilder)

Was bisher für Irrläufer aus dem Ukraine-Krieg gehalten wurde, stellt nun die Luftabwehr in den osteuropäischen Staaten auf eine neue Probe. Selenskyj geht von gezielten russischen Provokationen aus.

Nach dem Abschuss mutmaßlich russischer Drohnen in Polen ist es dort und in Rumänien am Samstag zu weiteren Vorfällen gekommen. Drohnen, die im Ukraine-Krieg von Moskau in den Grenzregionen eingesetzt werden und dabei auf Nato-Gebiet eindringen oder ihm nahe kommen, stehen nun im Verdacht, gezielt von Russland dorthin gelenkt worden zu sein. Wie das Führungskommando der polnischen Armee in Warschau mitteilte, stiegen wegen der Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf benachbarte Regionen der Ukraine am Nachmittag Kampfjets in die Luft. Die bodengestützten Luftabwehrsysteme wurden in höchste Bereitschaft versetzt.

In der ostrumänischen Region Tulcea am Donaudelta nahe der ukrainischen Grenze sichtete Rumäniens Armee ebenfalls am Samstag eine Drohne. Zwei F-16-Kampfjets von der Luftwaffenbasis Fetesti stiegen zu einer Beobachtungsmission auf. Die Nato alarmierte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Rumänien zudem zwei deutsche Eurofighter, die dort den Luftraum schützen sollen.

Selenskyj glaubt nicht an Versehen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt Russland nach den Luftalarmen in den Nachbarländern die Ausweitung des Kriegs vor. Die russischen Militärs wüssten genau, wohin ihre Drohnen fliegen, und das sei auch keine Eigenmächtigkeit irgendwelcher untergeordneter Kommandeure, schrieb Selenskyj auf Telegram. "Das ist eine offensichtliche Ausweitung des Kriegs durch Russland." Dieses Vorgehen mache präventive Handlungen des Westens erforderlich. "Wartet nicht erst auf Dutzende Shahed(-Drohnen) und ballistische Raketen, um endlich Entscheidungen zu treffen", schrieb Selenskyj an die Europäer gewandt.

Mehrheit befürchtet russischen Angriff auf Nato-Staat

Eine Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge in Sorge vor einem Angriff Russlands auf einen Nato-Staat wie Polen oder Litauen in naher Zukunft. Nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" befürchten 62 Prozent der 1.002 Befragten einen solchen Angriff. 28 Prozent tun das nicht, 10 Prozent wissen es nicht.

Tusk spricht von "präventiver Operation"

Der polnische Regierungschef Donald Tusk hatte am Samstag bei X mitgeteilt: "Aufgrund der Bedrohung durch russische Drohnen, die über der Ukraine nahe der polnischen Grenze operieren, hat eine präventive Operation der Luftstreitkräfte begonnen, sowohl der polnischen als auch verbündeter." Der Flughafen in Lublin im Südosten des Landes wurde nach Angaben der Agentur PAP vorübergehend für den zivilen Luftverkehr geschlossen. Nach rund zwei Stunden gab die polnische Armee bekannt, dass die Operation der Luftstreitkräfte und die erhöhte Alarmbereitschaft beendet seien.