Trump-Unterstützer erschossen Kirk-Attentat: Verdächtiger hat bisher "nicht kooperiert"

Von dpa Aktualisiert am 14.09.2025 - 19:15 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Trauernde kommen zum Tatort. (Quelle: Lindsey Wasson/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem gewaltsamen Tod des rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk trauern Anhänger. Die Ermittlungen gehen weiter - laut Bundesstaat Utah kommen aber keine Infos vom Tatverdächtigen selbst.

Der Tatverdächtige im Fall des tödlichen Schusses auf den Trump-Unterstützer Charlie Kirk ist bei den Ermittlungen laut Bundesstaat Utah nicht kooperativ. "Der Verdächtige hat bisher nicht kooperiert", sagte Gouverneur Spencer Cox in der TV-Sendung "Meet the Press" bei NBC News. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für eine große öffentliche Gedenkstunde für den rechtskonservativen Aktivisten Kirk am nächsten Sonntag.

Loading...

Neue Details: "Linke Ideologie"

Der Tatverdächtige - laut Medien ist Tyler Robinson 22 Jahre alt - stamme aus einer konservativen Familie, seine "Ideologie" weiche aber davon ab. "Es gab eindeutig eine linke Ideologie bei diesem Attentäter", sagte der Gouverneur. US-Präsident Donald Trump hatte kurz nach dem Tod Kirks bereits Kritik an "radikalen Linken" geäußert.

Cox sagte in der TV-Sendung weiter, man bekomme Informationen aus Familie und Umfeld des mutmaßlichen Schützen. Der Gouverneur erwähnte eine Person, die Mitbewohner des Tatverdächtigen sei - Cox bezeichnete sie als "Freund" (boyfriend), der sich derzeit "von einem Mann zu einer Frau umwandeln" lasse. Die Person arbeite mit den Behörden zusammen, sei "schockiert" gewesen und habe von nichts gewusst.

Gouverneur: Schütze hielt sich an "dunklen Orten" im Internet auf

Der Tatverdächtige habe sich an "dunklen Orten" im Internet aufgehalten und habe viel Zeit mit Gaming verbracht, sagte der Republikaner Cox weiter. Auf die Frage der Moderatorin, ob er glaube, dass soziale Medien eine direkte Rolle bei diesem Attentat gespielt haben könnten, sagte der Gouverneur: "Ich glaube, dass soziale Medien bei jedem einzelnen Attentat und Attentatsversuch, den wir in den letzten fünf, sechs Jahren gesehen haben, eine direkte Rolle gespielt haben."

Gedenkstunde in Sportstadion

Die von Kirk gegründete Organisation Turning Point USA plant am nächsten Sonntag (21.9.) in einem Sportstadion bei Phoenix im US-Bundesstaat Arizona eine Gedenkstunde, wie die Organisation auf ihrer Webseite unter dem Motto "Ein Vermächtnis schaffen – In Erinnerung an Charlie Kirk" mitteilte. Das Stadion hat mehr als 60.000 Sitzplätze.

Ob auch Vertreter der US-Regierung teilnehmen werden, ist noch nicht bekannt. Zum Begräbnis selbst liegen ebenfalls bislang keine Informationen vor. US-Präsident Trump hatte in Aussicht gestellt, dorthin kommen zu wollen. In der kommenden Woche reist der Präsident zunächst für mehrere Tage zu einem Staatsbesuch nach London.

Blumen und Briefe am Tatort