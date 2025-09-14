Angriff auf Trump-Unterstützer Wer ist der Todesschütze im Fall Charlie Kirk?

Von dpa Aktualisiert am 14.09.2025 - 12:52 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Tyler Robinson ist der mutmaßliche Schütze, der den ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk erschossen haben soll. (Quelle: Uncredited/Utah Governor's Office/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Als das FBI Fahndungsfotos publiziert, erkennen Freunde Tyler Robinson. Sie schreiben dem 22-Jährigen. Chats zeigen, wie er versuchte, abzulenken: Ein "Doppelgänger" versuche ihm Ärger zu machen.

Wer ist Tyler Robinson, der mutmaßliche Schütze, der den ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk mit nur einem Schuss aus über 100 Metern Entfernung getötet haben soll? Bei der Suche nach dem Motiv stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Neue Details werfen Licht auf einen jungen Mann, der nur schwer einzuordnen ist: Der 22-Jährige wuchs laut US-Medien in einem republikanischen Elternhaus auf, hatte früh Kontakt zu Waffen - und soll ausgerechnet einen bei jungen Leuten beliebten konservativen Meinungsführer getötet haben. Auf der Munition, die Ermittler neben der Tatwaffe fanden, waren unter anderem antifaschistische Botschaften eingraviert.

Loading...

Einst ein Einserschüler

Robinson sei ein herausragender Schüler gewesen, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf frühere Klassenkameraden. Als intelligent, pünktlich und fleißig beschrieben sie ihn. "Er ist die Art von Mensch, den man auch dann in seine Projektgruppe aufnehmen würde, wenn man nicht befreundet ist", sagte Jaida Funk, die mit Robinson die Grund- und Mittelschule besuchte. Er habe nicht zu den angesagtesten Schülern gehört, aber man mochte ihn.

Viel Zeit habe Robinson schon damals mit Videospielen und Comics verbracht, interessierte sich aber auch für aktuelle Ereignissen. In der Schule sei er eher zurückhaltend gewesen, berichteten Mitschüler. Doch Keaton Brooksby, der mit ihm die Highschool besuchte, erinnerte sich auch daran, wie Robinson sich in politische Debatten eingemischt habe. "Es ist wirklich traurig, dass jemand mit seinem Verstand so etwas daraus gemacht hat", sagte er der Zeitung.

Als Kind mit Waffen posiert

Aufgewachsen sei Robinson in einem republikanischen Umfeld im Bundesstaat Utah, in dem viele der mormonischen Kirche angehörten. Seine Eltern seien registrierte Republikaner und besitzen laut "Wall Street Journal" eine Firma für Arbeitsplatten, seine Mutter sei Sozialarbeiterin. Robinson selbst habe sich keiner politischen Partei angeschlossen. Bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr habe er nicht gewählt. Öffentlich zugängliche Daten geben keinen klaren Aufschluss über die politische Haltung des 22-Jährigen.

Seine Eltern besitzen laut "New York Times" Jagdscheine. Die Zeitung fand Familienfotos in sozialen Medien, die Robinson und seine beiden Brüder beim Schießen und Posieren mit Waffen zeigten. Auch Fotos von Reisen nach Puerto Rico, Alaska, Hawaii und mehrfach nach Disneyland seien zu sehen, schrieb die "Washington Post". Robinson sei zuletzt in einem Ausbildungsprogramm für Elektrotechnik eingeschrieben gewesen. Er habe keine Vorstrafen und keine Vorgeschichte von Gewaltdelikten, meldete der Sender CBS.

"Hey Faschist! Fang"