Arabisch-islamischer Gipfel in Katar berät Israels Angriff

Katar ruft zu "spürbaren Maßnahmen" auf

Die Staats- und Regierungschef der arabischen und islamischen Staaten werden Israels Attacke zum Abschluss ihres heutigen Sondergipfels in Katar möglicherweise in einer gemeinsamen Erklärung mit starken Worten verurteilen. Es müsse "echte und spürbare Maßnahmen auf allen Ebenen" geben, sagte Katars Regierungschef am Vorabend. Al Thani versicherte zugleich allerdings mit Blick auf den andauernden Krieg im Gazastreifen: "Israels brutales Handeln wird uns nicht davon abhalten, unsere ernsthaften Bemühungen mit Ägypten und den Vereinigten Staaten fortzusetzen, um diesen Krieg zu stoppen".

Fünf Jahre nach Abraham-Abkommen

Das Gipfeltreffen in Doha findet genau fünf Jahre nach der Unterzeichnung der sogenannten Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain statt. Später schlossen sich der Sudan und Marokko an. Die Abkommen waren auf Vermittlung der Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump während dessen erster Amtszeit zustande gekommen und hatten mit dem jahrzehntelangen Grundsatz gebrochen, dass vor einer Annäherung an Israel zunächst dessen Konflikt mit den Palästinensern gelöst werden muss.

Bemühungen um eine weitere Annäherung auch zwischen Israel und Saudi-Arabien waren nach dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen zunächst zum Erliegen gekommen. Das Golfemirat Katar unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu dem jüdischen Staat, verfügt jedoch über informelle Kontakte.

"Wir dürfen unsere Brücken nicht niederbrennen"

Während die Außenminister arabischer und islamischer Staaten den heutigen Gipfel in Doha vorbereiteten, rief der israelische Staatspräsident Izchak Herzog laut der "Times of Israel" sein Land auf, die Beziehungen zu den regionalen Verbündeten nicht zu vernachlässigen. Es gebe viele Länder, mit denen Israel trotz Meinungsverschiedenheiten umfangreiche und wichtige Beziehungen pflege, wurde Herzog bei einer nationalen Gedenkzeremonie für verstorbene israelische Präsidenten und Regierungschefs zitiert. "Wir dürfen unsere Beziehungen nicht aufgeben. Wir dürfen unsere Brücken nicht niederbrennen."

Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Israel vor einer Woche eindringlich vor einer möglichen Annexion großer Teile des Westjordanlands gewarnt. Solche Schritte würden die Chancen auf Frieden in der Region zunichtemachen und den Geist der mit Israel geschlossenen Abraham-Abkommen verraten, erklärte die Sondergesandte des Außenministers, Lana Nusseibeh. Für die Vereinigten Arabischen Emirate sei das eine "rote Linie".