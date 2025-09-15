t-online - Nachrichten für Deutschland
Russland will neue Atomkraftwerke bauen – Ziel der Verdopplung

Anzahl soll verdoppelt werden
Russland will 38 neue Atomkraftwerke bauen

Von dpa
15.09.2025 - 16:45 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0829657132Vergrößern des Bildes
Ein entstehendes Atomkraftwerk in Russland (Archivbild): Moskau will die Atominfrastruktur weiter ausbauen. (Quelle: IMAGO/Alexander Demianchuk/imago)
Russland ist schon jetzt größter Atomkraft-Produzent der Welt – und will weiter expandieren. Moskau hat eine Verdopplung ins Auge gefasst.

Russland als einer der größten Nutzer von Kernenergie will seine Kapazitäten noch einmal deutlich aufstocken. Präsident Wladimir Putin habe vorgegeben, den Anteil des Atomstroms an der Gesamtproduktion über die nächsten zwei Jahrzehnte von derzeit knapp 20 Prozent auf 25 Prozent zu steigern. Das sagte der Leiter des Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, bei einer Konferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien.

Geplant sei der Bau von weiteren 38 großen, mittleren und kleinen Reaktorblöcken, sagte Lichatschow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Damit würde sich die Zahl der laufenden Reaktorblöcke in Russland in etwa verdoppeln.

Nach IAEA-Angaben sind in Russland bereits fünf weitere große Blöcke in Bau. Daneben hat das größte Land der Welt ein erstes schwimmendes Kernkraftwerk gebaut, das seit 2022 die nordsibirische Stadt Pewek versorgt. In der Ukraine halten russische Truppen seit 2022 das AKW Saporischschja besetzt, die mit sieben Reaktoren größte Atomanlage Europas.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
