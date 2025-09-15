Anzahl soll verdoppelt werden Russland will 38 neue Atomkraftwerke bauen

15.09.2025

Ein entstehendes Atomkraftwerk in Russland (Archivbild): Moskau will die Atominfrastruktur weiter ausbauen. (Quelle: IMAGO/Alexander Demianchuk/imago)

Russland ist schon jetzt größter Atomkraft-Produzent der Welt – und will weiter expandieren. Moskau hat eine Verdopplung ins Auge gefasst.

Russland als einer der größten Nutzer von Kernenergie will seine Kapazitäten noch einmal deutlich aufstocken. Präsident Wladimir Putin habe vorgegeben, den Anteil des Atomstroms an der Gesamtproduktion über die nächsten zwei Jahrzehnte von derzeit knapp 20 Prozent auf 25 Prozent zu steigern. Das sagte der Leiter des Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, bei einer Konferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien.

Geplant sei der Bau von weiteren 38 großen, mittleren und kleinen Reaktorblöcken, sagte Lichatschow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Damit würde sich die Zahl der laufenden Reaktorblöcke in Russland in etwa verdoppeln.