Selenskyj drängt auf Lieferung von Flugabwehr vor dem Winter

Krieg in der Ukraine
Von dpa
Aktualisiert am 15.09.2025 - 20:24 UhrLesedauer: 1 Min.
Wolodymyr Selenskyj vor einem Flugabwehrsystem PatriotVergrößern des Bildes
Vor dem kommenden Winter drängt der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf die Lieferung zugesagter Flugabwehrsysteme. (Archivbild) (Quelle: Jens Büttner/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Mit dem nahenden Winter mehren sich in der Ukraine die Sorgen vor erneuten russischen Luftschlägen auf die Energieversorgung. Präsident Selenskyj drängt daher auf die Lieferung von Flugabwehr.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf die Lieferung von zugesagten Flugabwehrsystemen vor dem Winter. "Es müssen alle Vereinbarungen zur Lieferung von Flugabwehrsystemen, der zugehörigen Raketen und ebenfalls der Kaufverträge zu 100 Prozent erfüllt werden", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Er bezog sich dabei auf Zusagen westlicher Verbündeter bei Treffen vor kurzem in London, Washington und Paris, nannte aber keine konkreten Details. Gesondert erwähnte er Finanzierungsvereinbarungen für die Produktion von Drohnen und der ukrainischen Armee allgemein.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Vor dem Winter werden neue russische Luftangriffe mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern auf das ukrainische Energiesystem befürchtet, zu deren Abwehr Kiew vor allem auf US-amerikanische Patriot-Flugabwehrsysteme setzt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
