Tausende Menschen zu Anti-Trump-Protesten erwartet

Staatsbesuch
Von dpa
Aktualisiert am 16.09.2025 - 12:55 UhrLesedauer: 1 Min.
Demonstration gegen TrumpVergrößern des Bildes
Schon beim ersten Staatsbesuch Trumps gab es Proteste. (Archivbild) (Quelle: Matt Dunham/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Der Staatsbesuch von Donald Trump im Vereinigten Königreich wirft seinen Schatten voraus. In London und Windsor formiert sich die Protestbewegung.

Die Protestorganisation "Stop Trump Coalition" erwartet Tausende Menschen zu einer Demonstration am Mittwoch in London gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump. Die britische Regierung von Premierminister Keir Starmer müsse Rückgrat zeigen und sich Trump entgegenstellen, teilte die Organisation mit. "Steht ein für das Vereinigte Königreich. Steht ein für die Demokratie."

Trump trifft heute am Abend zu seinem Staatsbesuch ein. Am frühen Abend soll es bereits in Windsor Proteste geben, wo der US-Präsident am Mittwoch von König Charles III. empfangen wird. Trump wird nicht in London sein. "Warum? Weil er weiß, dass wir gegen ihn protestieren. Stattdessen wird er sich verstecken und ganz allein eine traurige kleine Kutschfahrt in Windsor machen", teilte die "Stop Trump Coalition" mit.

Proteste schon während des ersten Staatsbesuches

Der Protestzug soll ab dem frühen Nachmittag durch das Zentrum Londons gehen und am Parlament enden. Der Organisation zufolge sollen auch in anderen Städten kleinere Proteste organisiert werden. In Windsor teilte die Polizei mit: "Wir respektieren das Recht der Öffentlichkeit auf friedlichen Protest und setzen uns dafür ein, gesetzliche Demonstrationen zu ermöglichen." Die Priorität liege darauf, "die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten".

Bei Trumps erstem Staatsbesuch 2019 hatten sich in London massive Proteste gegen den US-Präsidenten formiert. Damals war Trump von Queen Elizabeth II. empfangen worden. Am Wochenende war London Schauplatz einer Massendemonstration der rechten Szene - 100.000 bis 150.000 Menschen demonstrierten gegen die Regierung.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
