Staatsbesuch Tausende Menschen zu Anti-Trump-Protesten erwartet

Von dpa Aktualisiert am 16.09.2025 - 12:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Schon beim ersten Staatsbesuch Trumps gab es Proteste. (Archivbild) (Quelle: Matt Dunham/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Staatsbesuch von Donald Trump im Vereinigten Königreich wirft seinen Schatten voraus. In London und Windsor formiert sich die Protestbewegung.

Die Protestorganisation "Stop Trump Coalition" erwartet Tausende Menschen zu einer Demonstration am Mittwoch in London gegen den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump. Die britische Regierung von Premierminister Keir Starmer müsse Rückgrat zeigen und sich Trump entgegenstellen, teilte die Organisation mit. "Steht ein für das Vereinigte Königreich. Steht ein für die Demokratie."

Loading...

Trump trifft heute am Abend zu seinem Staatsbesuch ein. Am frühen Abend soll es bereits in Windsor Proteste geben, wo der US-Präsident am Mittwoch von König Charles III. empfangen wird. Trump wird nicht in London sein. "Warum? Weil er weiß, dass wir gegen ihn protestieren. Stattdessen wird er sich verstecken und ganz allein eine traurige kleine Kutschfahrt in Windsor machen", teilte die "Stop Trump Coalition" mit.

Proteste schon während des ersten Staatsbesuches

Der Protestzug soll ab dem frühen Nachmittag durch das Zentrum Londons gehen und am Parlament enden. Der Organisation zufolge sollen auch in anderen Städten kleinere Proteste organisiert werden. In Windsor teilte die Polizei mit: "Wir respektieren das Recht der Öffentlichkeit auf friedlichen Protest und setzen uns dafür ein, gesetzliche Demonstrationen zu ermöglichen." Die Priorität liege darauf, "die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten".