Gaza-Krieg Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza

Von dpa Aktualisiert am 16.09.2025 - 14:25 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor. (Quelle: Leo Correa/AP/dpa/dpa-bilder)

Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.

Das israelische Militär hat mit Tausenden Soldaten und schwerem Gerät seine geplante Bodenoffensive in der Stadt Gaza begonnen - obwohl sich dort noch Hunderttausende Zivilisten aufhalten. Nach Anweisung der politischen Spitze hätten Truppen "den Bodeneinsatz in die Hamas-Hochburg ausgeweitet, in die Stadt Gaza", sagte ein Militärsprecher vor Journalisten. Es handele sich um ein "schrittweises Manöver", an dem Luft- und Bodenstreitkräfte beteiligt seien.

Ziel sei es, die Hamas-Kräfte in diesem Gebiet auszuschalten, sagte der Sprecher weiter. Israel gehe davon aus, dass sich dort bis zu 3.000 kampfbereite Mitglieder der islamistischen Terrororganisation aufhielten. Unter der Stadt befinde sich ein ausgedehntes, unterirdisches Tunnelnetzwerk der Hamas. Die israelischen Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Man werde alles unternehmen, um die Sicherheit der 48 verbliebenen Geiseln und der Zivilisten in Gaza zu gewährleisten, sagte der Militärsprecher weiter. Rund 40 Prozent der Zivilbevölkerung - mehr als 350.000 Menschen - haben die Stadt nach Angaben beider Seiten verlassen. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich in der von Israel zur Kampfzone erklärten Stadt weiter Hunderttausende Palästinenser befinden.

Verteidigungsminister Katz: "Gaza brennt"

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach vom Beginn eines intensiven Einsatzes in der Stadt Gaza. Verteidigungsminister Israel Katz schrieb am Morgen: "Gaza brennt." Die Soldaten kämpften, "um die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen". Man werde "nicht nachlassen und nicht zurückweichen – bis die Mission abgeschlossen ist", schrieb Katz weiter. Es war zunächst völlig unklar, wie lange der Einsatz in der Stadt Gaza dauern würde. Manche Experten gehen davon aus, dass er sich über Monate hinziehen könnte.

Das israelische Militär hatte in der Nacht auf Dienstag seine Angriffe auf die Stadt Gaza massiv intensiviert. Mehrere US-Medien berichteten über Panzer, die in die Stadt vorrückten. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa sprach nach Angriffen von Dutzenden Toten.

Israelische Kampfflugzeuge flogen laut Wafa nahezu ununterbrochen heftige Attacken auf die im Norden des Gazastreifens gelegene Stadt, begleitet von Artilleriebeschuss. Augenzeugen berichten von verzweifelten Zuständen in der Stadt.

Mindestens zwei Divisionen des Militärs im Einsatz

Israelische Truppen seien schon seit Wochen in den Außenbezirken der Stadt Gaza im Einsatz, sagte der Sprecher. Seit Montagabend bewegten sie sich zudem langsam in Richtung des Stadtzentrums. Es seien zwei Divisionen an dem Einsatz beteiligt, reguläre und Reservetruppen. In den kommenden Tagen sollten weitere Divisionen zum Einsatz kommen. Eine Division besteht in der Regel aus 10.000 bis 15.000 Soldatinnen und Soldaten. Man stelle sich auf einen "komplexen Häuserkampf" in der Stadt Gaza mit "vielen Herausforderungen" ein, sagte der Sprecher.