So teuer soll das Deutschlandticket werden

Medien "New York Times" kritisiert Trumps Milliarden-Klage scharf

Von dpa Aktualisiert am 16.09.2025 - 18:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump hat eine Milliarden-Klage gegen die renommierte "New York Times" eingereicht - die Zeitung kritisiert das scharf. (Archivbild) (Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der US-Präsident wirft der "New York Times" Verleumdung vor der US-Präsidentschaftswahl vor und klagt. Die Zeitung sieht keine legitime rechtliche Grundlage - und wittert eine bestimmte Intention.

Die "New York Times" hat die Milliarden-Klage von US-Präsident Donald Trump gegen sich und mehrere ihrer Journalisten wegen angeblicher Verleumdung als unbegründet zurückgewiesen. "Sie entbehrt jeder legitimen Rechtsgrundlage und ist vielmehr ein Versuch, unabhängige Berichterstattung zu unterdrücken und zu verhindern", teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Loading...

"Die "New York Times" wird sich von Einschüchterungstaktiken nicht abschrecken lassen." Man werde weiter ohne Furcht recherchieren und sich für das verfassungsrechtlich verankerte Recht von Journalisten einsetzen, im Interesse des amerikanischen Volkes Fragen zu stellen.