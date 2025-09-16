Trump in Großbritannien Das läuft nicht geräuschlos ab

Keir Starmer und Donald Trump: Der britische Premier empfängt am Donnerstag den US-Präsidenten. (Quelle: Evelyn Hockstein/reuters)

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist der US-Präsident in Großbritannien. Bei seinem Besuch könnten einige schwierige Themen zur Sprache kommen.

Für den US-Präsidenten wird der Teppich ausgerollt: Die Regierung in London setzt auf königlichen Pomp und Prunk, um Donald Trump zu umwerben, der am Dienstagabend in Großbritannien gelandet ist. Von der Kutschfahrt mit König Charles III. über den Überflug von Kampfjets bis hin zum großen Staatsbankett im historischen Schloss Windsor – London setzt alles daran, Trump zu umgarnen, der sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie bezeichnet.

Allein dass es einen zweiten Besuch von Trump gibt, ist bereits außergewöhnlich: Der 79-Jährige wird der erste US-Präsident sein, der zu einem zweiten Staatsbesuch nach Großbritannien eingeladen und daher auch vom britischen König empfangen wird.

"Das ist wirklich etwas Besonderes, so etwas hat es noch nie gegeben, so etwas ist beispiellos", sagte Starmer, als er Trump im Februar im Oval Office in Washington einen Brief des Königs überreichte, in dem dieser Trump zum Staatsbesuch einlud. Trump sprach ergriffen von einer "großen Ehre" und lobte Charles als "großartigen, großartigen Gentleman".

Trump, dessen Mutter aus Schottland stammt, schwärmt noch heute oft von seinem Staatsbesuch während seiner ersten Amtszeit 2019. Damals wurde er von Königin Elizabeth II. empfangen. Das Grab der 2022 verstorbenen Monarchin will er nun bei seinem Aufenthalt besuchen.

Ziel ist es offensichtlich, bei dem am Dienstagabend in London landenden Trump erst einmal bei Laune zu halten, bevor der US-Präsident und Starmer die harten Themen angehen. Denn für Trump, Starmer und das britische Königshaus dürfte der Besuch einige Themen mit Konfliktpotenzial bereithalten. t-online gibt einen Überblick über den Ablauf und die wichtigsten Gesprächsthemen:

Das Programm

Der US-Präsident und First Lady Melania Trump werden am späten Dienstagabend erwartet. Zum offiziellen Auftakt des Staatsbesuchs wird das Paar am Mittwoch auf Schloss Windsor von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrüßt. Ein Besuch des Buckingham Palace ist wegen Renovierungsarbeiten nicht vorgesehen.