Bodenoffensive in der Stadt Gaza: Wie geht es jetzt weiter?

Rauch steigt auf nach einem israelischen Militärschlag im nördlichen Gazastreifen. (Quelle: Leo Correa/AP/dpa/dpa-bilder)

Israel rückt mit Bodentruppen ins Herz von Gaza vor – trotz Warnungen der Militärführung. Was steckt hinter dieser riskanten Entscheidung und wie reagieren die Familien der Geiseln?

Nach wochenlangem Einsatz in den Außenbezirken der Stadt Gaza dringen israelische Bodentruppen jetzt in Richtung Stadtzentrum vor. Vor dem umstrittenen und risikoreichen Einsatz war von verschiedenen Seiten immer wieder scharf gewarnt worden - auch von der eigenen Militärspitze. Doch die politische Führung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besteht darauf, für die Offensive gebe es nach ergebnislosen Verhandlungen mit der Hamas über eine Waffenruhe keine Alternative.

Was will Israel mit dem Bodeneinsatz in der Stadt Gaza erreichen?

Israel verfolgt mit der Offensive in der Stadt Gaza mehrere zentrale Ziele: Im Kern geht es darum, das verbliebene Bollwerk der islamischen Terrororganisation Hamas in der Küstenstadt zu zerschlagen, ihre noch bestehende militärische Infrastruktur – insbesondere das weit verzweigte Tunnelsystem – soweit möglich zu zerstören und bis zu 3.000 dort noch vermutete Kämpfer der Palästinenserorganisation auszuschalten.

Gleichzeitig betont die Armee, dass die Freilassung der noch festgehaltenen Geiseln eine unveränderte Priorität bleibe. Ziel der Operation sei es, das Machtzentrum der Hamas in der Stadt Gaza auszuschalten und so eine Wiederholung von Angriffen wie dem am 7. Oktober 2023 unmöglich zu machen. Es wird damit gerechnet, dass die Offensive zumindest mehrere Wochen dauert, möglicherweise aber auch Monate. Israel betont immer wieder der Krieg könne "sofort" enden, wenn die Hamas die Geiseln freilässt und die Waffen niederlegt.

Es gibt allerdings auch Bestrebungen ultrarechter Koalitionspartner des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den 2005 von Israel geräumten Küstenstreifen dauerhaft wiederzubesetzen und zu besiedeln. Sie streben auch eine Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung an. Ein solcher Schritt könnte die fortschreitende internationale Isolation Israels noch dramatisch verschärfen. Zuletzt hatten mehrere Länder und auch der UN-Generalsekretär António Guterres angesichts der dramatischen Lage im Gazastreifen die israelische Regierung dazu aufgerufen, von einer Bodenoffensive in der Stadt Gaza abzusehen.

Was bedeutet dies für die Zivilbevölkerung in der Küstenstadt?

Fast alle der rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens sind während des verheerenden Krieges, der schon seit fast zwei Jahren wütet, zu Binnenvertriebenen geworden. Viele von ihnen mussten schon mehrmals unter unbeschreiblichen Umständen fliehen. Im vergangenen Monat wurde die Zahl der Zivilisten in der Stadt Gaza auf rund eine Million geschätzt. Nach Angaben beider Seiten ist mehr als Drittel von ihnen bereits aus der Stadt geflohen, zumeist in Richtung Süden.