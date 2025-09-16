"Kameradschaft stärken" Indien beteiligt sich an Russlands Militärübung

Russisches "Sapad"-Manöver vor vier Jahren. (Quelle: imago images)

Russland und Belarus üben gemeinsam bei "Sapad 2025" den Ernstfall – und diesmal macht auch Indien mit. Die Nato schaut aufmerksam zu.

Seit Tagen läuft bereits die russisch-belarussische Militärübung Sapad 2025. Gemeinsam trainieren die beiden Partnerstaaten den Einsatz von Streitkräften und Luftmanövern. Alle vier Jahre findet die Sapad-Übung statt. Rückblickend gilt die Sapad 2021 als eine Art Blaupause für die russische Invasion in der Ukraine. Wie das britische Nachrichtenmagazin "The Times" berichtet, hat diesmal auch Indien Truppen entsandt, um an der Übung teilzunehmen.

Das indische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe 65 Soldaten zu Sapad geschickt, darunter Angehörige des Kumaon-Regiments, einer Eliteeinheit der indischen Armee. Der Großteil der Übung findet auf belarussischem Territorium statt, wo auch Beobachter aus den USA und der Nato die Aktivitäten auf Einladung von Minsk verfolgen. Die indischen Soldaten sind jedoch nicht in Belarus stationiert, sondern auf einem Truppenübungsplatz weit entfernt von der Nato-Grenze: im russischen Mulino, rund 65 Kilometer westlich von Nischni Nowgorod.

"Kameradschaft stärken"

Als Begründung für die Entsendung eigener Soldaten erklärte die Regierung in Neu-Delhi, man wolle die "Verteidigungskooperation weiter stärken und die Kameradschaft sowie das gegenseitige Vertrauen zwischen Russland und Indien ausbauen". Gemeinsam mit russischen Soldaten werde eine Vielzahl an Manövern trainiert, hieß es.

Dass Indien an russischen Militärübungen teilnimmt, ist jedoch nicht neu. Bereits in der Vergangenheit war das Land bei Sapad-Manövern vertreten. Zudem verbindet Indien und Russland eine lange Geschichte enger militärischer Kooperation – Indien zählt seit Jahren zu den wichtigsten Abnehmern russischer Rüstungsgüter.

Trump setzt die Beziehung zu Indien aufs Spiel

Der Westen hat in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, Indien von einer militärischen Abhängigkeit von Russland zu lösen – unter anderem durch umfangreiche Waffendeals. Doch die Beziehungen zwischen Washington und Neu-Delhi sind zuletzt ins Wanken geraten. Nachdem US-Präsident Donald Trump im April neue Zölle auf indische Waren angekündigt hatte, zeigte sich die indische Regierung verärgert.

Als weiterer Affront wurde in Neu-Delhi gewertet, dass Trump den Chef der pakistanischen Armee persönlich im Weißen Haus empfing und dabei behauptete, selbst das Ende des viertägigen Konflikts zwischen Indien und Pakistan im Mai herbeigeführt zu haben.