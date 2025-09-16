Attentat auf Influencer "Chance, Charlie Kirk auszuschalten": Verdächtiger angeklagt

Von dpa Aktualisiert am 16.09.2025 - 23:03 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Robinson sei unter anderem wegen Mordes angeklagt, sagt der Staatsanwalt von Utah County, Jeff Gray. (Quelle: Alex Goodlett/FR171569 AP/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Tod des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat in den USA enorme politische Sprengkraft. Der Tatverdächtige ist nun angeklagt - und hat laut Ermittlern brisante Nachrichten verfasst.

"Ich hatte die Chance, Charlie Kirk auszuschalten, und ich werde sie nutzen." Diese Notiz soll Tyler Robinson nach Angaben der Ermittler im Bundesstaat Utah unter seiner Tastatur hinterlassen haben. Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten ist Robinson nun unter anderem wegen Mordes angeklagt worden.

Loading...

Der zuständige Staatsanwalt, Jeff Gray, kündigte an, für den 22-Jährigen die Todesstrafe zu beantragen. Er verlas insgesamt sieben Anklagepunkte: Robinson werden neben Mord auch Behinderung der Justiz, Zeugenbeeinflussung und eine Gewalttat in Anwesenheit von Kindern vorgeworfen.

Erschwerend komme hinzu, dass er wohl aus politischen Motiven gehandelt habe, sagte Gray bei einer Pressekonferenz in der Stadt Provo. Er verwies auch auf Beweise, die Robinson belasteten - darunter DNA-Spuren an der mutmaßlichen Tatwaffe sowie Auswertungen von Überwachungsvideos.

Was zum Motiv bekannt ist

Auf eine Nachfrage eines Reporters des konservativen US-Senders Fox News, ob in diesem Kontext Transgender-Themen eine Rolle gespielt hätten, ließ sich der Staatsanwalt nicht ein. Transmenschen sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.

Gray verwies lediglich auf Angaben, die er wenige Minuten zuvor gemacht hatte. Demnach habe Robinsons Mutter erklärt, dass ihr Sohn mit einer Transperson zusammengelebt habe. Der Staatsanwalt selbst sprach nur davon, dass dieser Person bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeschrieben worden sei. Er fügte hinzu, Robinson habe mit ihr eine Liebesbeziehung geführt, ging auf das Thema aber sonst nicht weiter ein.

Nach Grays Worten war es diese Person, die die Notiz unter der Tastatur entdeckt hatte, nachdem Robinson sie per Textnachricht darauf hingewiesen hatte. Im Anschluss kam es laut dem Staatsanwalt zu einem schriftlichen Austausch, in dem Robinson die Tat mit zahlreichen Details einräumte und im Zuge dessen erklärte, er habe "genug von diesem Hass". Er habe auch gebeten, belastende Nachrichten zu löschen sowie gegenüber Polizei und Medien zu schweigen. "Ich hatte gehofft, dieses Geheimnis bis zu meinem Tod im hohen Alter für mich behalten zu können", soll Robinson unter anderem geschrieben haben.

Was für eine Rolle die Familie spielte

Gray äußerte sich auch zum familiären Hintergrund des Tatverdächtigen. Robinsons Mutter habe demnach nach der Tat Fotos des mutmaßlichen Schützen in den Nachrichten gesehen und ihrem Ehemann gesagt, dass dieser ihrem Sohn ähnlich sehe. Robinson habe sich ihr zufolge im vergangenen Jahr zunehmend politisch engagiert und verstärkt für die Rechte von Homosexuellen und Transpersonen eingesetzt - Ansichten, die im Gegensatz zu denen seines Vaters standen.