t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Mutmaßlicher Täter im Fall Kirk erstmals vor Gericht

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextÄrger beim BVB: Stars streiten um Elfmeter
TextSchlaganfall: Sorge um Volksmusikstar
TextTrump in Großbritannien gelandet
Text"Tatort"-Kommissar bekommt neuen Partner
TextNDR setzt Moderatorin Julia Ruhs ab

Nach Attentat
Mutmaßlicher Täter im Fall Kirk erstmals vor Gericht

Von dpa
Aktualisiert am 17.09.2025 - 00:29 UhrLesedauer: 1 Min.
Nach tödlichem Angriff auf rechtskonservativen US-Aktivisten KirkVergrößern des Bildes
Robinson schwieg bei der Anhörung weitestgehend und nannte nur seinen Namen. (Quelle: Uncredited/Utah State Courts/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Der 22 Jahre alte Tyler Robinson ist wegen des Mordes an Charlie Kirk angeklagt. Bei einem Schuldspruch droht ihm die Todesstrafe.

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der mutmaßliche Täter erstmals vor Gericht erschienen. Die Vorladung von Tyler Robinson erfolgte per Videoschalte und wurde - wie in den USA oft üblich - live von zahlreichen Fernsehsendern übertragen. Der 22-Jährige sitzt im Bundesstaat Utah in Haft, wo sich die Tat am vergangenen Mittwoch ereignet hatte.

Loading...

Robinson äußerte sich bei dem kurzen Termin wie erwartet kaum. Abgesehen von der Nennung seines Namens schwieg er. Richter Tony Graf belehrte ihn über seine Rechte und erklärte, Robinson werde ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft bleiben.

Anschließend verlas der Richter die sieben Anklagepunkte, die der zuständige Staatsanwalt bereits wenige Stunden zuvor auf einer Pressekonferenz vorgestellt hatte, und erläuterte die möglichen Strafen im Falle einer Verurteilung. Zudem entsprach der Richter einem Antrag von Kirks Witwe Erika und erließ eine gerichtliche Schutzanordnung zu ihren Gunsten. Robinson darf sie demnach nicht kontaktieren.

Dem jungen Mann wird unter anderem Mord zur Last gelegt. Dafür droht ihm bei einem Schuldspruch in Utah die Todesstrafe. Ihm werden auch Behinderung der Justiz, Zeugenbeeinflussung und eine Gewalttat in Anwesenheit von Kindern vorgeworfen. Die nächste Anhörung ist für den 29. September angesetzt. Dem Verfahren gegen Robinson in Utah könnte auch eine Anklage auf Bundesebene folgen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Charlie KirkMordUSA
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom