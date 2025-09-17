t-online - Nachrichten für Deutschland
Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges

Krieg in der Ukraine
Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges

Von dpa
Aktualisiert am 17.09.2025 - 02:40 Uhr
Wolodymyr SelenskyjVergrößern des Bildes
Selenskyj sagt: Es geht um uns alle. (Archivfoto) (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)
Der ukrainische Staatschef sieht im Krieg gegen sein Land auch eine Gefahr für Europa. Er appelliert erneut an andere Länder: Es gehe um uns alle.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt Europa vor einer Ausweitung des Kriegs durch Russland auch über sein Land hinaus. "Es ist entscheidend, dass Europa wirklich versteht: Wenn es um Russland geht, geht es nicht um den einen oder anderen Nachbarn, sondern um alle", erklärte der Präsident in seiner abendlichen Videoansprache, die er auf X veröffentlichte. "Andernfalls wird Russland seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen und den Krieg nur ausweiten – und zwar nicht unbedingt nur gegen die Ukraine."

Der Krieg bleibe einzig und allein der Krieg von Russland und von Kremlchef Wladimir Putin, sagte Selenskyj. Man erwarte, dass die Welt daraus ihre Schlüsse ziehe - vor allem nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen in Polens Luftraum. Vergangene Woche waren in einer Nacht mindestens 19 Flugobjekte aus Russland in den polnischen Luftraum eingedrungen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und Nato-Kräfte in Polen diese Drohnen ab.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
