Laboruntersuchung Nawalny-Witwe belastet Putins Regime: "Wurde vergiftet"

Von afp Aktualisiert am 17.09.2025 - 13:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Julia Nawalnaja (Archivbild): Sie erhebt schwere Anschuldigungen gegen das Regime von Wladimir Putin. (Quelle: Carsten Koall/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Vor einem Jahr starb Alexej Nawalny in russischer Haft. Seine Witwe ist sich heute sicher: Es war Mord. Worauf sich ihre Anklage gründet.

Der 2024 in einem russischen Gefangenenlager gestorbene Oppositionsführer Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Witwe "vergiftet" worden. "Labore in zwei Ländern sind zu dem Schluss gekommen, dass Alexej getötet wurde. Genauer gesagt: vergiftet", sagte Julia Nawalnaja am Mittwoch in einem in Onlinenetzwerken veröffentlichten Video.

Loading...

Die Analyse beruhe auf "biologischen Proben", die von Vertrauten Nawalnys vor dessen Beerdigung heimlich entnommen und außer Landes geschafft worden seien. Weitere Angaben zu den Proben und den Laboruntersuchungen machte Nawalnaja nicht. Sie rief die beiden Labore auf, ihre Analysen zu veröffentlichen und Angaben zu dem mutmaßlich genutzten Gift zu machen.

Nawalny galt als scharfer Widersacher des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der von den russischen Behörden als "Extremist" eingestufte Oppositionspolitiker starb im Februar 2024 im Alter von 47 Jahren unter ungeklärten Umständen in einem Straflager in der Arktis, wo er eine 19-jährige Haftstrafe verbüßte.