Freie Rede und Journalismus Verlieren die USA in der Trump-Zeit die Meinungsfreiheit?

Von dpa Aktualisiert am 18.09.2025 - 15:18 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Trump freut sich über das Ende einer Talkshow. (Quelle: Luis M. Alvarez/FR596 AP/AP/dpa/dpa-bilder)

Ein Präsident, der das Ende einer Late-Night-Show feiert. Angestellte, die nach Posts im Netz ihren Job los sind. Darf man in den USA noch seine Meinung sagen?

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar stockte vielen der Atem. JD Vance mahnte in einer Rede in Richtung der Europäer, dass beim Kampf gegen Desinformation nicht die Meinungsfreiheit leiden dürfe. Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten sagte damals - es war kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump - noch etwas anderes: Es gebe nun einen neuen Sheriff in Washington. Vance versicherte: Man möge mit Meinungen nicht einverstanden sein, man werde aber dafür kämpfen, das Recht zu verteidigen, diese öffentlich vertreten zu können.

Mehr als ein halbes Jahr später stehen die USA als ein zutiefst gespaltenes Land da. Der tödliche Schuss auf den rechtskonservativen Trump-Anhänger Charlie Kirk wirkt gerade in Teilen wie ein Brandbeschleuniger. Es ist eine heftige Debatte entbrannt: Werden in Amerika Stück für Stück die Meinungs- und die Pressefreiheit abgeschafft?

Late-Night-Talker müssen weichen

Sie gehören zu den bekannten TV-Gesichtern in den USA und ihre Late-Night-Talks sind legendär. Millionen schauen zu - es gibt auch viele Fans in Deutschland. Deshalb schlug die Nachricht nun wie eine Bombe ein: Die Talkshow von Jimmy Kimmel wird "auf unbestimmte Zeit" aus dem Programm genommen, teilte ABC US-Medien mit.

Hintergrund sind Äußerungen des Moderators über das Attentat auf Kirk. Medien berichteten, Kimmel habe in einer Sendung gesagt, dass die "Gang" Make America Great Again - also die Bewegung, die hinter Trump steht - versuche, mit Blick auf den Tatverdächtigen, dem eine linke Ideologie unterstellt wird, politisches Kapital schlagen zu wollen.

Der US-Präsident feierte den Schritt auf der Plattform Truth Social als "gute Nachrichten für Amerika". Der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, kritisierte hingegen: "Hier steht die Meinungsfreiheit auf dem Spiel." Kimmel nimmt wie andere Late-Talker auch in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander.

Trump forderte gleich den nächsten Sender auf, ebenso Talks aus dem Programm zu nehmen. In Deutschland ist das undenkbar, dass ein Bundeskanzler sich derartig äußert und Medien Ansagen zur Personalpolitik macht.