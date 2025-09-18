Dmitri Kosak Enger Putin-Vertrauter verlässt den Kreml
Putins Vertrauter Dmitri Kosak muss gehen. Er soll sich bis zuletzt um einen Ausgleich mit der Ukraine bemüht haben. Das Schicksal des Getreuen ist ungewiss.
Dmitri Kosak, viele Jahre einer der engsten Mitarbeiter von Russlands Präsident Wladimir Putin, scheidet offiziellen Angaben zufolge aus dem Regierungsapparat aus. Er könne den Rücktritt von Kosak bestätigen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch. Zuvor hatten russische Medien bereits über den Abgang berichtet.
Die "New York Times" hatte bereits im vergangenen Monat unter Berufung auf Kreml-Insider über einen Bruch zwischen Putin und Kosak berichtet. Demnach lehnte Kosak, der im Februar 2022 bis zuletzt mit Kiew über eine friedliche Lösung verhandelt hatte, eine militärische Invasion in der Ukraine ab. Zudem setzte er sich für eine Reform der Sicherheitsdienste ein. Vergeblich. Kurz nach Bekanntwerden des Zerwürfnisses ließ Putin zwei Unterabteilungen im Kreml schließen, die direkt an Kosak berichteten.
- Überblick: Alle Entwicklungen im Ukraine-Newsblog
- Tod eines Managers: Kali-Chef in Kaliningrad enthauptet
Kosak, 66, ist ein langjähriger Weggefährte Putins. Beide arbeiteten schon in den 90er-Jahren in St. Petersburg zusammen, später lotste ihn Putin ihn nach Moskau. Kosak organisierte für Putin die Olympischen Winterspiele 2014 von Sotschi. Kurz darauf folgte die russische Annexion der Krim.
Trotz der Ablehnung eines militärischen Vorgehens in der Ukraine hielt Putin auch nach 2022 an ihm fest. Als der Staatschef im vergangenen Jahr den glücklosen Verteidigungsminister Sergei Schoigu ablöste, wurde Kosak zum Sekretär des Sicherheitsrats. In diesem Jahr soll er erneut versucht haben, Putin zu echten Friedensverhandlungen und inneren Reformen zu überreden. Offiziell gibt es keine Angaben zu eventuellen Meinungsverschiedenheiten beider Politiker.
Kosak verlasse den Posten des stellvertretenden Leiters der Präsidialverwaltung "auf eigenen Wunsch", betonte Peskow. Einem Bericht des Portals "RBK" zufolge soll er planen, in die Wirtschaft zu gehen.
Verkehrsminister starb kurz nach Entlassung
Ein ungewöhnlicher Schritt. Zuletzt war im Juli der kurz zuvor entlassene Verkehrsminister Roman Starowoit tot aufgefunden worden. Zunächst war von einem Suizid die Rede.
Der in der heutigen Ukraine geborene Kosak war für wichtige Reformen während Putins erster Amtszeit in Verwaltung und Justiz verantwortlich. Später leitete er jahrelang die russische Delegation bei den Verhandlungen um das Schicksal der ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk.
- Nachrichtenagentur dpa
- nytimes.com: Longtime Putin Aide Who Opposed Ukraine War (Englisch, Bezahlschranke)