Putins Vertrauter Dmitri Kosak muss gehen. Er soll sich bis zuletzt um einen Ausgleich mit der Ukraine bemüht haben. Das Schicksal des Getreuen ist ungewiss.

Dmitri Kosak, viele Jahre einer der engsten Mitarbeiter von Russlands Präsident Wladimir Putin, scheidet offiziellen Angaben zufolge aus dem Regierungsapparat aus. Er könne den Rücktritt von Kosak bestätigen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch. Zuvor hatten russische Medien bereits über den Abgang berichtet.

Kosak, 66, ist ein langjähriger Weggefährte Putins. Beide arbeiteten schon in den 90er-Jahren in St. Petersburg zusammen, später lotste ihn Putin ihn nach Moskau. Kosak organisierte für Putin die Olympischen Winterspiele 2014 von Sotschi. Kurz darauf folgte die russische Annexion der Krim.

Trotz der Ablehnung eines militärischen Vorgehens in der Ukraine hielt Putin auch nach 2022 an ihm fest. Als der Staatschef im vergangenen Jahr den glücklosen Verteidigungsminister Sergei Schoigu ablöste, wurde Kosak zum Sekretär des Sicherheitsrats. In diesem Jahr soll er erneut versucht haben, Putin zu echten Friedensverhandlungen und inneren Reformen zu überreden. Offiziell gibt es keine Angaben zu eventuellen Meinungsverschiedenheiten beider Politiker.

Kosak verlasse den Posten des stellvertretenden Leiters der Präsidialverwaltung "auf eigenen Wunsch", betonte Peskow. Einem Bericht des Portals "RBK" zufolge soll er planen, in die Wirtschaft zu gehen.

Verkehrsminister starb kurz nach Entlassung

Ein ungewöhnlicher Schritt. Zuletzt war im Juli der kurz zuvor entlassene Verkehrsminister Roman Starowoit tot aufgefunden worden. Zunächst war von einem Suizid die Rede.