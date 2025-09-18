Staatsbesuch Trump: Putin tötet "viele Menschen" im Ukraine-Krieg

Von dpa Aktualisiert am 18.09.2025 - 16:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Putin habe ihn bei den Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagte Trump bei einer Konferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien kritisiert Donald Trump Russlands Präsident. Wladimir Putin habe ihn bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagt der US-Präsident.

US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, "viele Menschen zu töten". Putin habe ihn bei den Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagte Trump bei einer Konferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer während seines Staatsbesuchs in Großbritannien.

Russlands Soldaten würden in einem höheren Tempo getötet als die der Ukraine, sagte Trump. Putin töte diese Soldaten. Trump wiederholte seine Einschätzung, dass Russland die Ukraine 2022 nicht angegriffen hätte, wäre er schon US-Präsident gewesen.