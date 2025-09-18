Historischer Staatsbesuch Worte ohne Taten? Trump ließ sich in Großbritannien feiern

18.09.2025

Das britische Königshaus hofierte den US-Präsidenten. (Quelle: Leon Neal/POOL Pool Getty Images/AP/dpa/dpa-bilder)

Mit viel Pomp und Prunk wollten die Briten Trump bei seinem Staatsbesuch umgarnen und in die westliche Allianz zurückholen. Das Erste scheint gelungen. Doch beim Zweiten gibt es Zweifel.

Der Staatsbesuch in Großbritannien hätte aus Sicht von US-Präsident Donald Trump nicht besser laufen können. Mit einem wohl nie dagewesenen Aufwand hofierte ihn nicht nur die Regierung, sondern auch das britische Königshaus. Prunk und Pomp, wie ihn nur die Royals kennen, wurde vor dem Republikaner auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Windsor ausgebreitet. Heute gastierte Trump auf dem idyllischen Landsitz des Premierministers, Chequers, den der Immobilien-Mogul anerkennend als "ziemliches Anwesen" lobte.

Hintergrund der Einladung war der Wunsch, den Republikaner wieder fest an die Seite der westlichen Verbündeten zu verankern. Und nimmt man den US-Präsidenten beim Wort, könnte sich die Mühe für London ausgezahlt haben. Bei der Abschlusspressekonferenz mit Premierminister Keir Starmer war Trump voll des Lobes über die unverbrüchliche Beziehung zwischen Großbritannien und den USA. Über den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte er hingegen: "Er hat mich enttäuscht. Er hat mich echt enttäuscht" und warf ihm vor, "viele Menschen" zu töten.

König Charles III. hatte versucht, den Präsidenten sanft zur Unterstützung der Ukraine zu mahnen. Bei seiner Rede zum Staatsbankett erinnerte er an den gemeinsamen Kampf für die Freiheit in den beiden Weltkriegen. "Heute, da die Tyrannei Europa erneut bedroht, sind wir und unsere Verbündeten vereint in der Unterstützung der Ukraine, um Aggression abzuwehren und Frieden zu sichern", sagte Charles. Ins politische Tagesgeschäft mischt sich der König grundsätzlich nicht ein, doch Charles" historischer Vergleich wirkte wie ein klarer Appell.

Ob sich die Worte in Taten niederschlagen werden, bleibt fraglich. Trump hatte bereits öfter seine Enttäuschung über Putin zum Ausdruck gebracht - mehr Druck auf Putin blieb aber aus. Zuletzt machte er für weitere Russland-Sanktionen zur Bedingung, dass alle Nato-Staaten hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. Wenn der Ölpreis sinke, werde Putin keine andere Wahl haben, als den Krieg zu beenden, gab sich Trump sicher.

Macht die Monarchie aus Saulus Trump einen Paulus?