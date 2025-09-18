t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Putins Geheimdienst FSB stoppt verkleideten Attentäter

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextArtist Johann Traber ist tot
VideoUkraine zerstört 21-Millionen-Euro-Waffe
TextKerosin-Mangel: Erste Flüge gestrichen
TextARD-Star liebt "Bergdoktor"-Schauspielerin
VideoErst bis zu 32 Grad – hier folgen Unwetter

Meldung aus Russland
Putins Geheimdienst enttarnt wohl verkleideten Attentäter

Von t-online
18.09.2025 - 19:59 UhrLesedauer: 1 Min.
Wladimir Putin: Er fordert ukrainische Soldaten zur Aufgabe auf.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin (Archivbild): Seine Sicherheitskräfte vermelden einen Schlag gegen angebliche Saboteure. (Quelle: Yury Kochetkov)
News folgen

Russlands Geheimdienst will einen Autobombenanschlag in St. Petersburg vereitelt haben. Der Attentäter soll sich als Babuschka verkleidet haben.

Russlands Geheimdienst FSB will nach eigenen Angaben einen bizarren Autobomben-Anschlag auf einen russischen Rüstungsmanager vereitelt haben. Demnach sei es den eigenen Agenten gelungen, einen 19-jährigen Ukrainer und dessen zwei Gehilfinnen zu enttarnen.

Loading...

Der Mann hätte eine Bombe auf einem Friedhof in Empfang genommen und sich dann verkleidet. Bei dem Versuch, die Bombe an der Unterseite eines Autos zu platzieren, hätte ihn der Geheimdienst festgenommen.

Die russischen Ermittler veröffentlichten dazu ein Bild, das einen als alte Frau verkleideten Mann mit Kopftuch und Wanderstab zeigt. Wem genau der vereitelte Anschlag des Babuschka-Attentäters in St. Petersburg gelten sollte, ist offen.

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hatte zuletzt mehrfach über Festnahmen und Sabotage berichtet. Erst Anfang der Woche wurde eine Frau festgesetzt, die eine Bombe entlang der Transsibirischen Eisenbahn gezündet haben soll. Im August baute die Verdächtige auf Anweisung des Feindes einen selbstgebauten Sprengsatz, platzierte ihn auf den Gleisen und zündete ihn, so der FSB in einer Erklärung.

Der Hinweis auf eigene Erfolge könnte in Zusammenhang stehen mit der Zunahme an Schlägen gegen die russische Kriegswirtschaft. So hatte die Ukraine zuletzt zwei Raffinerien in zwei russischen Regionen nahe der Wolga mit Drohnen attackiert. Zuvor war eine Öl-Anlage in Zentralrussland angegriffen worden.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
RusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWladimir Putin
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom