Berater Sergei Kirijenko Putins Mann für die Kontrolle Moldaus

Von t-online , wan 19.09.2025 - 00:49 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Sergei Kirijenko (r.) spricht mit Wladimir Putin. Er gilt als politische Strippenzieher von Putin. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Mikhail Sinitsyn/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ende September wird in Moldau gewählt. Ein Putin-Berater soll dafür sorgen, dass eine prorussische Mehrheit gewinnt.

Er wird als ein möglicher Nachfolger von Wladimir Putin gehandelt, zumindest übergangsweise. Sergei Kirijenko, einer der wichtigsten Berater des russischen Präsidenten, sorgt nicht nur dafür, dass die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine auf Kreml-Linie gebracht werden. Er kümmert sich auch um ehemalige Sowjetrepubliken, die sich von Moskau entfernt haben. Sein neues Projekt: Moldau.

Loading...

Dort stehen am 28. September Parlamentswahlen an. Schon bei einem EU-Referendum und den Präsidentschaftswahlen hatte Russland versucht, den Ausgang mit Störaktionen zu beeinflussen. Präsidentin Maia Sandu gewann dennoch die Wahl knapp. Bislang hat die Regierungspartei PAS eine absolute Mehrheit, die prorussische Partei Sor hat nur sechs Sitze. Doch Putin gibt nicht auf, wie aus Moldau zu vernehmen ist.

Der "Münchner Merkur" berichtet, dass Russland auf einen hybriden Krieg setzt. Das "Zentrum für Strategische Information und Bekämpfung von Desinformation" habe 2024 einen großen Stimmenkauf aus Russland aufgedeckt. "Das ist nicht einfach nur eine weitere Wahl – das ist ein wichtiger Kampf mit Russland", sagte die Leiterin, die ehemalige Innenministerin Ana Revenco.

Watchdog befürchtet russische Propaganda-Schwemme

Doch jetzt kommt Sergei Kirijenko ins Spiel. Er soll für den Kreml dafür sorgen, dass prorussische Kräfte in Moldau an die Macht kommen. "Kirijenko ist ein Verrückter. Und Moldau ist seine erste Gelegenheit, sich in neuer Position zu beweisen", warnt Valeriu Pașa im "Merkur". Er ist Gründer und Chef des Thinktanks Watchdog.MD, der russische Propaganda in Moldau auswertet. Russland versuche, wie schon in Rumänien, über die Plattform TikTok Einfluss zu nehmen: "Wir hatten in Moldau täglich Videos mit 750.000, 800.000 Views", berichtet Pașa von der Wahl 2024. Er befürchtet, dass mit Sergei Kirijenko die Einflussnahme noch zunimmt.