Berater Sergei Kirijenko Putins Mann für die Kontrolle Moldaus
Ende September wird in Moldau gewählt. Ein Putin-Berater soll dafür sorgen, dass eine prorussische Mehrheit gewinnt.
Er wird als ein möglicher Nachfolger von Wladimir Putin gehandelt, zumindest übergangsweise. Sergei Kirijenko, einer der wichtigsten Berater des russischen Präsidenten, sorgt nicht nur dafür, dass die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine auf Kreml-Linie gebracht werden. Er kümmert sich auch um ehemalige Sowjetrepubliken, die sich von Moskau entfernt haben. Sein neues Projekt: Moldau.
Dort stehen am 28. September Parlamentswahlen an. Schon bei einem EU-Referendum und den Präsidentschaftswahlen hatte Russland versucht, den Ausgang mit Störaktionen zu beeinflussen. Präsidentin Maia Sandu gewann dennoch die Wahl knapp. Bislang hat die Regierungspartei PAS eine absolute Mehrheit, die prorussische Partei Sor hat nur sechs Sitze. Doch Putin gibt nicht auf, wie aus Moldau zu vernehmen ist.
- Putins Provokationen: "Das macht einen Krieg mit Russland wahrscheinlicher"
- Dmitri Kosak: Enger Putin-Vertrauter verlässt den Kreml
Der "Münchner Merkur" berichtet, dass Russland auf einen hybriden Krieg setzt. Das "Zentrum für Strategische Information und Bekämpfung von Desinformation" habe 2024 einen großen Stimmenkauf aus Russland aufgedeckt. "Das ist nicht einfach nur eine weitere Wahl – das ist ein wichtiger Kampf mit Russland", sagte die Leiterin, die ehemalige Innenministerin Ana Revenco.
Watchdog befürchtet russische Propaganda-Schwemme
Doch jetzt kommt Sergei Kirijenko ins Spiel. Er soll für den Kreml dafür sorgen, dass prorussische Kräfte in Moldau an die Macht kommen. "Kirijenko ist ein Verrückter. Und Moldau ist seine erste Gelegenheit, sich in neuer Position zu beweisen", warnt Valeriu Pașa im "Merkur". Er ist Gründer und Chef des Thinktanks Watchdog.MD, der russische Propaganda in Moldau auswertet. Russland versuche, wie schon in Rumänien, über die Plattform TikTok Einfluss zu nehmen: "Wir hatten in Moldau täglich Videos mit 750.000, 800.000 Views", berichtet Pașa von der Wahl 2024. Er befürchtet, dass mit Sergei Kirijenko die Einflussnahme noch zunimmt.
Seit April ist Kirijenko, der als Chefideologe der Ukraine-Besetzung gilt, für die georgischen abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien zuständig und unterstüzt die moskautreuen Kräfte dort. Er kümmert sich aber ebenso um Transnistrien, jener Teil Moldaus, der russisch kontrolliert ist und sich als eigenständig betrachtet. Außerdem soll er versuchen, Armenien davon abzuhalten, sich von Russland loszusagen, berichtet die Geheimdienstwebseite "Intelligence Online".
Putins Überraschungsei
Kirijenko ist Putins Mann für die politischen Aspekte seines Machthungers. Die "New York Times" berichtete, dass der 63-Jährige zuständig für die Unterdrückung der Opposition in Russland und den russisch besetzten Gebieten verantwortlich ist, für die Zensur des Internets und für die Einführung von Putins Ideologie in Schulen und Kultureinrichtungen.
In Interviews beschrieben gegenüber der "New York Times" mehr als ein Dutzend ehemalige Kollegen und andere Russen, die Kirijenko kennen, ihn als einen Mann, der die Maschinerie von Putins Autokratie geschmiert hat. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Kirijenko, Boris Nadezhdin, sagte der Zeitung, der Putin-Vertraute sei "eine Person, die nicht ihre eigenen Ideen verwirklicht, sondern einfach seine Aufgaben erfüllt."
Der Putin-Berater ist Träger des sechsten Dan im Aikido, einer japanischen Kampfkunst, bei der es darum geht, die Energie des Gegners zu nutzen und gegen ihn einzusetzen. Er ist auch Anhänger einer Philosophie aus der Sowjetzeit, nach der die Gesellschaft von oben gestaltet, verwaltet und verändert werden kann. Bereits 1998 wurde er kurze Zeit russischer Premierminister, damals 35 Jahre alt. Er bekam den Spitznamen "Kinder Surprise", die englische Bezeichnung für das "Überraschungsei".
Sohn ist Chef des russischen Netzwerks VK
Wie gut sich Kirijenko mit politischer Einflussnahme auch in sozialen Medien auskennt, hat er 2021 bewiesen. Damals übernahm er die Kontrolle über das russische soziale Netzwerk VK. Sein Sohn Vladimir ist CEO, die Enkelin eines befreundeten Oligarchen, der ihm als Geldgeber diente, kam ebenfalls in den Vorstand. Das Netzwerk kündigte im Juni die ersten "rein russische" Nachrichten-App an.
In Moldau befürchtet man, dass Russland vor der Wahl das Land spalten will. "Sprache, Religion, Region, Ethnie" seien die Hauptthemen, sagt die Propagandabekämpferin Ana Revenco. Das sind die Themen, die Kirijenko auch in den besetzten Gebieten der Ukraine immer wieder betont und die als ideologische Grundlage für die russische Expansion gelten.
Wie perfide dabei vorgegangen wird, zeigt ein Beispiel aus der vergangenen Wahl. Damals verbreitete die Sprecherin des russischen Außenministers Sergei Lawrow ein angebliches Interview mit der Chefin der moldauischen Wahlkommission – doch das war mit KI erstellt. Solche Versuche dürften sich wiederholen. Kirijenko wolle eine prorussische Regierung – und er werde keine Niederlage akzeptieren, warnte Watchdog.MD Valeriu Pașa im "Merkur".
- merkur.de: "Hybrider Krieg: Putins Strippenzieher Kirijenko will Wahl in Moldau sabotieren"
- intelligenceonline.com: "Russian presidential adviser Sergey Kiriyenko on the rise within Kremlin" (englisch, kostenpflichtig)
- nytimes.com: "Putin’s Political Strategist, Sergei Kiriyenko, Gains Influence Amid Ukraine War" (englisch, kostenpflichtig)