Antrag von Geert Wilders Niederlande: Parlament stimmt für Antifa-Verbot

Von t-online , wan 19.09.2025 - 04:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Geert Wilders im niederländischen Parlament. Er fordert ein Verbot der Antifa-Bewegung. (Quelle: IMAGO/John Beckmann/imago)

Nach Donald Trump fordert auch der niederländische Politiker Geert Wilders ein Antifa-Verbot. Ein Antrag wurde im Parlament angenommen.

In den Niederlanden ist ein Antrag des rechten Politikers Geert Wilders angenommen worden, der das Verbot der Bewegung Antifa fordert. In dem Antrag, dem sechs Parteien, darunter Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) zustimmten, wird auf eine ähnliche Entscheidung von US-Präsident Donald Trump Bezug genommen. In den Niederlanden regiert eine konservative Koalition, der bis zum Juni auch Wilders PVV angehörte.

Im Antragstext heißt es: "Die Kammer stellt fest, dass die Vereinigten Staaten soeben beschlossen haben, Antifa als terroristische Organisation einzustufen und erwägt, dass auch in unserem Land Antifa-Zellen aktiv sind, die Politiker bedrohen, Versammlungen stören, Studenten und Journalisten einschüchtern und nicht davor zurückschrecken, Gewalt anzuwenden". Man ersuche deshalb die Regierung, Antifa auch in den Niederlanden als terroristische Organisation einzustufen.

Trump nennt Antifa "krank" und "gefährlich"

Nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk hatte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch angekündigt, die linke Antifa-Bewegung als "terroristische Organisation" einzustufen. Die Antifa sei eine "kranke, gefährliche, radikal linke Katastrophe", schrieb Trump am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Schritt erfolgte auf Ankündigungen von Trump-Berater Stephen Miller, die "heimische Terrorbewegung" zu zerschlagen, die hinter dem Kirk-Attentat stecke.

Welche Folgen eine solche Einstufung der Antifa haben würde, blieb zunächst offen. Trump schrieb weiter, er werde "dringend empfehlen, dass diejenigen, die die Antifa finanzieren, im Einklang mit den höchsten rechtlichen Standards und Praktiken gründlich untersucht werden". Kritiker warnten, eine Einstufung als Terrororganisation könne als Vorwand genutzt werden, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und politische Rivalen mundtot zu nehmen. Der weit gefasste Begriff "Antifa" steht für "antifaschistisch".

Verbotsumsetzung auch in den Niederlanden schwierig

Auch in den Niederlanden ist die Antifa eine Bewegung, aber keine registrierte Organisation. Allerdings wird der Name benutzt, zum Beispiel vom Antifa-Café Utrecht. Dort versammeln sich unter anderem linke Aktivisten. Wie der niederländische "De Telegraaf" berichtet, bereiten diese sich auf Konfrontationen vor, wie abgehörte Gespräche ergeben haben sollen.

Fraglich ist, wie die Regierung in Den Haag den Antrag umsetzen soll: Extremismusforscher Carel Brendel sagte dem "De Telegraaf", dass es keine Organisation mit dem Namen Antifa gebe. "Es ist kein Verein mit Vorstand und Satzung. Es handelt sich um lose Elemente. Anders als etwa Samidoun, eine pro-palästinensische Organisation, die in vielen Ländern verboten ist. Kann man das also verbieten? Schwer vorstellbar, denn man weiß gar nicht, was man verbieten soll."

Linksextremistische Gruppen sind in den Niederlanden wie auch in anderen europäischen Ländern aktiv. Der niederländische Geheimdienst AIVD stellte in seinem Jahresbericht 2024 fest, dass sie vor Gewalt nicht zurückschrecken. Antifa-nahe Gruppen gingen härter vor als früher, so der AIVD. Zerstörung, Einschüchterung und die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten von Gegnern, um diese einzuschüchtern (Doxing), seien nicht gescheut worden.