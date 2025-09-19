t-online - Nachrichten für Deutschland
Palästinenser flüchten weiterhin aus der Stadt Gaza

Gaza-Krieg
Von dpa
Aktualisiert am 19.09.2025 - 15:54 UhrLesedauer: 1 Min.
Nahostkonflikt - GazaVergrößern des Bildes
Seit Tagen flüchten Menschen aus der Stadt Gaza. (Archivbild) (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)
Bevor Israels Armee verstärkt in die Stadt Gaza vorgerückt ist, hielten sich dort rund eine Million Menschen auf. Die Offensive soll nun fast die Hälfte der Bewohner in die Flucht getrieben haben.

Wegen der höchst umstrittenen israelischen Bodenoffensive in der Stadt Gaza fliehen weiter viele Menschen von dort. Inzwischen hätten rund 480.000 Palästinenser die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstengebiet verlassen, teilte die israelische Armee auf Anfrage mit. Am Donnerstagabend hatte ein Sprecher noch gesagt, 450.000 seien aus der Stadt geflohen. Vor dem Beginn des verstärkten militärischen Vorgehens Israels in der Stadt lebten dort rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene.

Anwohner bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass viele Menschen aus der Stadt in Richtung Süden flüchteten, andere innerhalb des Ortes.

Eine Fluchtroute aus der Stadt in den Süden des Gazastreifens wurde von der israelischen Armee wie angekündigt geschlossen. Den Weg hatte das Militär vor einigen Tagen zeitweise freigegeben. Nun gibt es nur noch eine Straße, die die Menschen in Richtung Süden nutzen können.

Die israelische Armee bekämpft im Gazastreifen die Hamas. Bei den jüngsten Angriffen soll nach Militärangaben unter anderem ein hochrangiges Mitglied eines Hamas-Bataillons getötet worden sein. In der Stadt Gaza weiteten Soldaten ihre Einsätze demnach aus. Bei Angriffen seien "Beobachtungsposten, die Terrororganisationen gehören" zerstört worden, teilte die Armee mit. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bei israelischen Angriffen seien seit dem Morgen mindestens 19 Menschen getötet worden.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
