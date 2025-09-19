Reaktion auf den Ukraine-Krieg EU-Kommission stellt Plan für neue Russland-Sanktionen vor

Von dpa Aktualisiert am 19.09.2025 - 14:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Import von Flüssigerdgas aus Russland soll schneller als geplant komplett gestoppt werden. (Archivbild) (Quelle: Federico Gambarini/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Den Friedensbemühungen zum Trotz geht Russlands Krieg gegen die Ukraine weiter. Das frustrierte zuletzt auch US-Präsident Trump, der Druck auf die EU ausübte. Nun reagiert Brüssel.

Nach dem vorläufigen Scheitern der US-Friedensinitiative für die Ukraine schlägt die EU-Kommission eine weitreichende Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vor. Zudem will die Brüsseler Behörde nach Druck aus Washington den Termin für ein vollständiges Importverbot von Flüssigerdgas (LNG) aus Russland in die EU vorziehen, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. Das Verbot soll demnach schon Anfang 2027 kommen, also ein Jahr früher.

Loading...

Russland finanziere den Krieg in der Ukraine durch die Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe, sagte von der Leyen. Um dem ein Ende zu setzen, sei es Zeit, den Hahn zuzudrehen.

Russisches Gas kommt weiter in EU

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erließ die EU bereits weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl. Gas-Sanktionen gibt es wegen Abhängigkeiten bislang aber nicht.