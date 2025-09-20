US-Einwanderung Trump öffnet Reichen die Tür und schließt sie für Fachkräfte

"Kauft jetzt DIE TRUMP GOLD CARD", rät der Präsident im Stile eines Verkäufers. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Wer eine Million Dollar zahlt, soll sich dauerhaft in den USA niederlassen dürfen. Für ausländische Fachkräfte wird es hingegen schwieriger. Der amerikanischen Tech-Branche kann das nicht gefallen.

US-Präsident Donald Trump treibt seine Pläne für eine "Gold Card" voran, die finanzkräftigen Einwanderern dauerhaftes Aufenthaltsrecht in den Vereinigten Staaten sichern soll - und beschränkt zugleich Visa für Fachkräfte, auf die viele US-Techkonzerne angewiesen sind. Kurz vor dem Wochenende unterzeichnete der Republikaner zwei entsprechende Anordnungen im Weißen Haus. Flankiert wurde er dabei von seinem Handelsminister Howard Lutnick und zwei übergroßen Darstellungen der goldenen Karte, auf der Trump neben der Freiheitsstatue abgebildet ist.

Weite Auslegung bestehender Einwanderungsgesetze

Die "Gold Card" hatte Trump bereits im Februar angekündigt - mit dem jetzigen Dekret geht die Umsetzung in die nächste Runde. Die neue Regelung soll es Ausländern erlauben, sich für eine Million Dollar in den USA niederzulassen. Für zwei Millionen Dollar pro Kopf können Unternehmen auf diesem Weg Beschäftigte ins Land bringen. In einem Telefonat mit Reportern erklärte Lutnick, zunächst stünden 80.000 dieser Karten zur Verfügung. Trump wolle das Programm eine Zeit lang beobachten und dann "prüfen, ob Preise und Modell angemessen sind".

In ihren Rechten ähnelt die "Gold Card" nach Regierungsangaben einer "Green Card", die regulär zum dauerhaften Aufenthalt in den USA berechtigt. Laut Lutnick könnten "Gold Card"-Inhaber daher nach einer gewissen Zeit auch die Staatsbürgerschaft beantragen. Das Dekret funktioniert bestehende Einwanderungskategorien um. Ob das juristisch Bestand haben wird, ist offen.

Die Kasse soll klingeln

Ebenfalls geplant - aber noch nicht ganz so weit in der Umsetzung - ist eine "Trump Platinum Card", die nach Lutnicks Worten der Zustimmung des Kongresses bedarf. Sie soll für fünf Millionen Dollar bis zu 270 Tage Aufenthalt im Jahr ermöglichen - ohne US-Steuern auf außerhalb der USA erzielte Einkünfte zahlen zu müssen. Ein Weg zur Staatsbürgerschaft sei damit jedoch nicht verbunden, erklärte der Minister.

Von den beiden Programmen verspricht sich die Regierung gewaltige Einnahmen. Beim "Gold Card"-Programm rechne man mit mehr als 100 Milliarden Dollar für die USA, sagte Lutnick. Das "Platinum"-Programm solle sogar rund eine Billion Dollar einbringen. Über welchen Zeitraum diese Summen zusammenkommen sollen, ließ er offen. An der Sinnhaftigkeit der Aktion ließ Trump jedenfalls keinen Zweifel aufkommen - auf seiner Plattform Truth Social schrieb er im Stile eines Verkäufers: "Kauft jetzt DIE TRUMP GOLD CARD".

Rückschlag für amerikanische Tech-Konzerne