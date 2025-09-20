Militärische Konfrontation mit Russland? "Das ist per Definition die Idee von Sicherheitsgarantien"
Europa muss Sicherheitsgarantien ernst nehmen, sagt der finnische Präsident Alexander Stubb. Das bedeutet auch eine militärische Konfrontation.
Der finnische Präsident Alexander Stubb hat die Mitglieder der "Koalition der Willigen" darauf aufmerksam gemacht, welche Konsequenzen Sicherheitsgarantien haben können, die man der Ukraine gibt.
"Sicherheitsgarantien sind im Wesentlichen ein Abschreckungsinstrument. Damit diese Abschreckung glaubwürdig ist, muss sie stark sein", sagte Stubb der britischen Zeitung "The Guardian". Nach einem Treffen in Paris im vergangenen Monat hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, dass 26 Nationen zugesagt hätten, Teil einer "Reassurance Force" in der Ukraine zu sein, wobei einige von ihnen ihre Präsenz "an Land, auf See oder in der Luft" zugesichert hätten.
Doch welche Folgen haben diese Garantien? Für Stubb ist das klar. Sollte es nach einem Frieden, der Voraussetzung für Sicherheitsgarantien ist, zu neuen russischen Aggressionen kommen, müssten sich die Partner der Ukraine auch einer militärischen Konfrontation stellen. "Das ist per Definition die Idee von Sicherheitsgarantien", sagte Stubb.
Fraglich ist, ob die Mitgliedsländer der "Koalition der Willigen" dazu bereit sind. Bislang geht man jeder Möglichkeit einer Konfrontation mit Russland aus dem Weg. Selbst als russische Drohnen jüngst in den polnischen Luftraum eindrangen und russische Kampfjets über Estland flogen, gab es keine militärische Reaktion gegen Russland.
"Sicherheitsgarantien keine heiße Luft"
Stubb betonte hingegen, dass Garantien bedeutungslos seien, wenn sie nicht mit echter militärischer Kraft unterlegt würden. "Sicherheitsgarantien sind im Kern eine Abschreckung, und diese muss glaubwürdig sein. Damit sie glaubwürdig ist, muss sie stark sein. Das bedeutet auch strategische Kommunikation: Unsere Sicherheitsgarantien sind keine heiße Luft, sondern echt, und Russland weiß das", sagte Stubb.
Die Bereitschaft zu stärkeren Reaktionen gegenüber russischen Provokationen wächst aber offenbar. Der Unions-Außenexperte Jürgen Hardt brachte am Samstag auch den Abschuss russischer Kampfjets über dem Gebiet der Nato ins Spiel. "Der Kreml braucht ein klares Stoppschild", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Nur eine klare Botschaft an Russland, dass jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln beantwortet wird bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets über Nato-Gebiet, wird Wirkung zeigen", sagte Hardt.
Stubb: Putin machte größten strategischen Fehler der jüngeren Geschichte
Der finnische Präsident hat in der Vergangenheit die Nähe zu Donald Trump gesucht, unter anderem spielten die beiden gemeinsam Golf. Stubb erklärte, er stehe weiterhin regelmäßig mit Trump in Kontakt, "telefonisch und auf anderem Wege", und er erwarte in dieser Woche ein bilaterales Treffen. Der Finne war auch beim Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs mit Trump in Washington dabei.
Doch der finnische Präsident erwartet von seinem amerikanischen Amtskollegen trotz dessen Drohungen gegen Russland keine schnellen Aktionen. "Es ist keine große Bazooka, es geht Schritt für Schritt“. Auf die Frage, ob Europa irgendwann akzeptieren müsse, dass die USA kein verlässlicher Partner bei den Verhandlungen über die Ukraine seien, sagte Stubb, sein Land habe kaum eine andere Wahl, als möglichst eng mit der Trump-Regierung zusammenzuarbeiten.
Stubb ist sich auch bewusst, dass es erst dann Garantien gibt, wenn Russland zu Friedensgesprächen bereit ist. Das scheint in weiter Ferne. "Dieser Krieg ist für ihn zu groß, um ihn zu verlieren. Er hat wahrscheinlich den größten strategischen Fehler der jüngeren Geschichte begangen – sicher seit dem Ende des Kalten Krieges – und ist in all seinen strategischen Zielen gescheitert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er an den Verhandlungstisch kommt, hoffentlich eher früher als später. Aber im Moment bin ich ziemlich pessimistisch", sagte Stubb.
- guardian.com: "Security guarantees for Ukraine require readiness to fight Russia, says Finland’s president" (englisch)
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa