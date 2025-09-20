Militärische Konfrontation mit Russland? "Das ist per Definition die Idee von Sicherheitsgarantien"

Von t-online, 21.09.2025

Alexander Stubb (r.) mit Emmanuel Macron, Friedrich Merz und Ursula von der Leyen bei Donald Trump im Weißen Haus. (Quelle: IMAGO/DANIEL TOROK/imago)



Europa muss Sicherheitsgarantien ernst nehmen, sagt der finnische Präsident Alexander Stubb. Das bedeutet auch eine militärische Konfrontation.

Der finnische Präsident Alexander Stubb hat die Mitglieder der "Koalition der Willigen" darauf aufmerksam gemacht, welche Konsequenzen Sicherheitsgarantien haben können, die man der Ukraine gibt.

"Sicherheitsgarantien sind im Wesentlichen ein Abschreckungsinstrument. Damit diese Abschreckung glaubwürdig ist, muss sie stark sein", sagte Stubb der britischen Zeitung "The Guardian". Nach einem Treffen in Paris im vergangenen Monat hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, dass 26 Nationen zugesagt hätten, Teil einer "Reassurance Force" in der Ukraine zu sein, wobei einige von ihnen ihre Präsenz "an Land, auf See oder in der Luft" zugesichert hätten.

Doch welche Folgen haben diese Garantien? Für Stubb ist das klar. Sollte es nach einem Frieden, der Voraussetzung für Sicherheitsgarantien ist, zu neuen russischen Aggressionen kommen, müssten sich die Partner der Ukraine auch einer militärischen Konfrontation stellen. "Das ist per Definition die Idee von Sicherheitsgarantien", sagte Stubb.

"Sicherheitsgarantien keine heiße Luft"

Stubb betonte hingegen, dass Garantien bedeutungslos seien, wenn sie nicht mit echter militärischer Kraft unterlegt würden. "Sicherheitsgarantien sind im Kern eine Abschreckung, und diese muss glaubwürdig sein. Damit sie glaubwürdig ist, muss sie stark sein. Das bedeutet auch strategische Kommunikation: Unsere Sicherheitsgarantien sind keine heiße Luft, sondern echt, und Russland weiß das", sagte Stubb.

Die Bereitschaft zu stärkeren Reaktionen gegenüber russischen Provokationen wächst aber offenbar. Der Unions-Außenexperte Jürgen Hardt brachte am Samstag auch den Abschuss russischer Kampfjets über dem Gebiet der Nato ins Spiel. "Der Kreml braucht ein klares Stoppschild", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Nur eine klare Botschaft an Russland, dass jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln beantwortet wird bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets über Nato-Gebiet, wird Wirkung zeigen", sagte Hardt.

Stubb: Putin machte größten strategischen Fehler der jüngeren Geschichte