Israel zunehmend isoliert - Hamas schürt Angst um Geiseln

Hamas schürt Angst vor Verschwinden der Geiseln

Die Terrororganisation Hamas setzt gezielt auf die Angst in Israel, dass die Verschleppten infolge der Offensive in der Stadt Gaza für immer verschollen bleiben könnten. Sie veröffentlichte am Samstag ein Bild mit Fotos von 47 Geiseln - unter jedem steht der Name "Ron Arad". Der israelische Soldat Arad war 1986 in einem Kampfflugzeug im Libanon abgestürzt. Er wurde gefangen genommen. Israel gelang es trotz jahrzehntelanger Bemühungen nie, ihn zu befreien. Sein ungeklärtes Schicksal bewegt die Öffentlichkeit bis heute.

Eine würdige Beerdigung ist für Israelis aus religiösen, menschlichen und gesellschaftlichen Gründen von größter Wichtigkeit. Dies gilt insbesondere auch für Soldaten. Die Armee hat einen Kodex, der vorsieht, dass Soldaten "nicht zurückgelassen" werden – weder lebend noch tot. Der Bruder eines nach Gaza entführten Soldaten warf der Regierung vor, mit der Offensive in der Stadt Gaza das "Todesurteil" für die Soldaten und Geiseln gesprochen zu haben.

Heftige israelische Angriffe in Stadt Gaza

Nach Angaben aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen wurden in der umkämpften Stadt am Samstag mindestens 31 weitere Menschen getötet. Die israelische Armee zerstörte dort nach eigenen Angaben Tunnel, Sprengfallen und von Terroristen der Hamas genutzte Gebäude sowie Scharfschützen-Stellungen. Mehr als 30 Gegner seien getötet und mehr als 120 "Terrorziele" in der Stadt angegriffen worden, teilte die israelische Armee am Abend mit. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Nach israelischen Angaben vom Freitag sollen inzwischen rund 480.000 Palästinenser die Stadt in dem abgeriegelten Küstengebiet verlassen haben. Sie versuchen sich in Richtung der sogenannten humanitären Zone Al-Mawasi im Südwesten des Gazastreifens durchzuschlagen. Vor dem Beginn der israelischen Militäroffensive lebten in der Stadt rund eine Million Einwohner sowie Binnenvertriebene des seit bald zwei Jahren andauernden Krieges.