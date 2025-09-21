Nach Attentat Großer Andrang: Gedenken für US-Aktivist Kirk hat begonnen

Kirks Anhänger erinnern heute an den getöteten rechten Aktivisten - mit christlicher Musik, Gebeten und Gesang. (Quelle: Ross D. Franklin/AP/dpa/dpa-bilder)

Tausende Menschen sind nach Arizona geströmt, wo Charlie Kirk zuletzt mit seiner Familie lebte. Bei der Trauerfeier wird die rechte Spitze der USA erwartet - auch Präsident Trump reist an.

Im US-Bundesstaat Arizona haben die Feierlichkeiten zum Gedenken an den erschossenen rechten Aktivisten Charlie Kirk begonnen. Schon im Morgengrauen versammelten sich Tausende Menschen vor dem Football-Stadion in Glendale, wie Reporter berichteten. Am Mittag (Ortszeit) startete dort das Programm - mit christlicher Musik, Gebeten und Gesang.

Das Stadion der Arizona Cardinals fasst bis zu 73.000 Zuschauer. Der konservative Sender Fox News berichtet ebenso wie zahlreiche rechte Online-Plattformen ausführlich über die Trauerfeier. Vor dem Stadion stimmten Anhänger Kirks "USA"-Rufe an.

Zu den Rednern gehören neben Kirks Witwe Erika auch US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance. Zudem treten prominente Prediger und Musiker aus dem evangelikalen Spektrum auf. Nach Informationen mitreisender Reporter wird Trump voraussichtlich als letzter von etlichen Rednern auftreten.

Kirk stand der Regierung von Trump und dessen Familie - insbesondere Sohn Don Jr. - nahe. Wegen der großen Zahl an Vertretern des Weißen Hauses und weiterer Regierungsbeamter, die an der Trauerfeier teilnehmen, wurden Journalisten zufolge zwei Flugzeuge für die Reise von Washington nach Arizona benötigt.