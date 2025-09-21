Kirks Witwe an Trumps Brust

Im Wahlkampf half er Trump dabei, unter jungen Menschen populärer zu werden. Er galt als enger Vertrauter von Vizepräsident Vance; Trumps ältester Sohn Don Jr. erklärte nach dem Attentat, Kirk sei für ihn wie ein Bruder gewesen. Turning Point - das nun von Erika Kirk geleitet wird - organisierte die Gedenkfeier und rief zu Spenden auf. Die Witwe will die Bewegung weiter führen.

Trump setzt Kirk für politische Agenda ein: Chicago

Trump, der nach einer stundenlangen Zeremonie ans Rednerpult tritt, nutzt die Rede auch für seine politische Agenda - etwa seinen Kampf gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Großstädten. Der Präsident flankiert schon länger seinen Plan, in Chicago die Nationalgarde einzusetzen, aber schreckt bislang davor zurück. Es gibt heftigen Widerstand von der demokratischen Leitung der Stadt und des umliegenden Bundesstaates Illinois. Nun sagt Trump, dass eines der letzten Dinge, die Kirk zu ihm gesagt habe, die Bitte gewesen sei: "Retten Sie Chicago".

Kirk als "Märtyrer"

Erneut geht der Republikaner auf die "radikale Linke" ein, deren Rhetorik er bereits kurz nach dem Attentat für ebendieses verantwortlich gemacht hatte. Kirk, sagt Trump jetzt, sei ein "Märtyrer für die amerikanische Freiheit", der von einem "radikalisierten, kaltblütigen Monster auf abscheuliche Weise ermordet" worden sei.

Es ist auch diese Art der Rhetorik, die Beobachter zu der Einschätzung bringt, das Attentat werde zu einem Hebel für seine Regierung, um Meinungsfreiheit, die Presse und letztlich unliebsame Opposition einzuschränken.

In diesem Zusammenhang erklärt Trump dann auch, in welcher Frage er mit Kirk nicht übereingestimmt habe: Wie mit politisch Andersdenkenden umzugehen sei. Kirk habe seine Gegner nicht gehasst, sondern das Beste für sie gewollt, sagt der mächtigste Mann der Welt. Er fügt unverblümt hinzu: "Da war ich anderer Meinung als Charlie. Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste."

Erika Kirk vergibt dem Mörder, andere nicht

Dann wendet sich Trump an Erika Kirk, die erst Momente zuvor dem mutmaßlichen Mörder ihres Ehemannes unter Tränen vergeben und zu Liebe statt Hass aufgerufen hat. "Es tut mir leid, Erika", sagt Trump nun. Vielleicht könne sie ihn ja davon überzeugen, dass seine Haltung falsch sei. Er könne seine Gegner aber nun mal einfach nicht leiden.

Immer wieder schwingt es mit bei den religiös stark aufgeladenen Ansprachen: Gut gegen Böse. Das Gute sind wir. Und dann gibt es da noch "die Anderen". Wie mit diesen Anderen verfahren werden soll, da haben verschiedene Redner verschiedene Ansichten. So hört man von manchen Rednern mäßigende Töne, die zur Einheit aufrufen. Aber es gibt auch Kampfansagen.